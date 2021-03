GIGABYTE sort la carte graphique GeForce RTX 3060 Ti AORUS Elite.



GIGABYTE a discrètement lancé la carte graphique GeForce RTX 3060 Ti AORUS Elite. L'entreprise avait lancé la carte graphique AORUS Elite orientée vers la valeur avec la RTX 3060 AORUS Elite, suivie de près par la Radeon RX 6700 XT AORUS Elite. Il s'agit de la troisième carte AORUS Elite, et de la deuxième carte AORUS Gaming basée sur la RTX 3060 Ti, l'autre étant la très haut de gamme RTX 3060 Ti AORUS Master.



















La GIGABYTE RTX 3060 Ti AORUS Elite mesure 29,6 cm de long et la conception de la solution de refroidissement est similaire à celle des autres cartes de la marque. Un capot de refroidissement en plastique abrite un trio de ventilateurs de 90 mm avec des diffuseurs LED ARGB le long de l'alésage des prises d'air. Le circuit imprimé ne représente que deux tiers de la longueur de la carte, ce qui signifie qu'une grande partie du flux d'air provenant des deuxième et troisième ventilateurs passe par de grandes découpes sur la plaque arrière de la carte.



La carte est alimentée par une combinaison de connecteurs d'alimentation PCIe à 6 et 8 broches. Elle est livrée avec des vitesses overclockées en usine de 1785 MHz (par rapport aux 1665 MHz de la référence, 1800 MHz de la RTX 3060 Ti AORUS Master, et 1770 MHz de la Gaming OC). La carte est livrée avec un double BIOS, avec un BIOS "silencieux" qui la fait fonctionner à des horloges plus proches de la référence et une courbe de ventilation plus agressive. La société n'a pas révélé le prix, mais nous pensons que la carte sera positionnée entre la Gaming OC et la AORUS Master.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP