PowerColor confirme la carte graphique AMD Radeon RX 6700 avec une mémoire GDDR6 de 6 Go, un design personnalisé de combattant en photo.

Il semble que PowerColor ait divulgué la prochaine carte graphique Radeon RX 6700 d'AMD basée sur l'architecture RDNA 2. L'AMD Radeon RX 6700 disposera d'une variante réduite du GPU Navi 22 de la Radeon RX 6700 XT et d'une capacité de mémoire réduite, comme le confirme l'emballage de cette variante particulière divulguée par TechPowerUp.



Confirmation de la carte graphique AMD Radeon RX 6700, dotée d'une mémoire GDDR6 de 6 Go et destinée aux jeux en 1440P







Nous savions qu'AMD travaillait sur la carte graphique Radeon RX 6700 non-XT, mais nous avons également pu voir des variantes de 12 et 6 Go de la carte. Cette variante particulière de PowerColor, la Radeon RX 6700 Fighter, est équipée d'une mémoire GDDR6 de 6 Go mais cela n'exclut pas la possibilité de variantes de 12 Go. La carte graphique pourrait finir par présenter à la fois des saveurs GDDR6 de 12 Go et de 6 Go, mais nous n'avons actuellement que la confirmation de l'existence de la variante de 6 Go.



L'AMD Radeon RX 6700 devrait utiliser une variante réduite du GPU Navi 22 avec un total de 2304 cœurs ou 36 unités de calcul. La carte disposera d'une mémoire GDDR6 de 6 Go sur une interface de bus 192 bits et devrait conserver son Infinity Cache de 96 Mo. Sachant que la Radeon RX 6700 XT a un TDP de 230W, la RX 6700 pourrait se situer autour de 200W.



L'emballage montre qu'AMD vise toujours la carte pour le jeu 1440p, mais la société dans ses propres diapositives pour le RX 6700 XT montre que tout ce qui est en dessous de 8 Go n'est pas recommandé pour le jeu à une résolution de 1440p, donc nous ne sommes pas sûrs si AMD va appliquer la même pensée ici.







En ce qui concerne la carte elle-même, la PowerColor Radeon RX 6700 Fighter est une conception personnalisée qui reprend le PCB AMD de référence, mais avec un refroidisseur à double fente et à double ventilateur non référencé. L'enveloppe est en finition noire mat et les deux ventilateurs soufflent de l'air vers un grand dissipateur thermique central à ailettes en aluminium qui incorpore plusieurs caloducs en cuivre. En ce qui concerne l'alimentation, la carte est susceptible d'être équipée d'un connecteur 8+6 ou d'un connecteur unique à 8 broches. L'AMD Radeon RX 6700 devrait être lancée le mois prochain à un prix inférieur à 400 dollars américains.



WCCFTECH TECHPOWERUP