TP-LINK nous propose un nouveau switch réseau : Le TL-SX105.











Déverrouillez les performances les plus élevées de bande passante et des appareils 10G/Multi-Gig







Produit phare de la gamme 10G, le TL-SX105 est un commutateur de bureau 10G à 5 ports, offrant une capacité de commutation pouvant atteindre 100 Gbps. Les connexions à 5 vitesses d'auto-négociation (100Mbps/1G/2.5G/5G/10G) détectent les vitesses de liaison et s'ajustent intelligemment pour assurer la compatibilité et des performances optimales pour tous vos appareils, notamment les NAS 10G, les serveurs 10G, les stations de travail, les ordinateurs de jeu, les AP WiFi 6 2.5G/5G/10G, les vidéos 8K, les ordinateurs de bureau, etc.



Conçu pour des LAN Parties fluides







N'organisez plus jamais de LAN party poussive. Faites l'expérience d'une vitesse inégalée et d'une latence réduite et donnez la priorité au trafic de jeu avec la QoS. Commençons une partie fluide sans précédent !



Fonctionnement silencieux avec

Conception sans ventilateur à la pointe de l'industrie







La conception révolutionnaire sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux sans précédent, idéal pour toute maison ou entreprise. Le boîtier métallique durable, la conception de montage sur le bureau ou sur le mur et la conception professionnelle de dissipation de la chaleur conviennent parfaitement à différents environnements.



Mêmes câbles, nouvelle vitesse







Conçu pour s'intégrer parfaitement aux infrastructures réseaux Gigabit Ethernets existantes, il garantit des vitesses 5 fois plus rapides§ en utilisant des câbles Ethernet Cat5e standard - aucun câblage Cat6 n'est nécessaire. Avec des câbles de catégorie Cat6a ou supérieure, les connexions 10G peuvent atteindre 100 mètres (328 pieds).



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le prix est de : 232 euros.



TP-LINK