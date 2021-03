Genesis annonce les claviers mécaniques de jeu Thor 380, 400 et 401 RVB.



Fonctionnels, efficaces et durables, les nouveaux claviers mécaniques de jeu éclairés de Genesis présentent toutes ces caractéristiques. Fermés dans des boîtiers en aluminium, les modèles Thor 380, 400 et 401 RGB à profil bas se distinguent par leurs commutateurs. Les joueurs peuvent choisir ceux qui correspondent à leurs besoins. Le Genesis Thor 380 RGB est un clavier mécanique doté de commutateurs Outemu Blue.



Ils présentent un retour distinct, un clic audible et une course détectable. Le Genesis Thor 400 RGB équipé de commutateurs Kailh RED est destiné aux joueurs qui préfèrent les commutateurs linéaires. Ceux qui sont à la recherche d'un clavier avec un bon retour d'information, mais sans clic audible, devraient penser au Thor 401 RB avec des commutateurs Kailh Brown. La force d'activation de ce modèle est d'environ 45 g.











Tous ces claviers ont un boîtier en aluminium et des touches enfoncées à profil bas. Les impressions sont réalisées avec la technologie "Double Injection", afin que les symboles résistent à l'épreuve du temps. De plus, le mécanisme de renversement des touches N gère sans effort les situations où l'utilisateur appuie sur toutes les touches à la fois. L'éclairage RVB complète l'ensemble. Les utilisateurs peuvent choisir l'un des 13 modes d'éclairage, dont l'effet PRISMO, une caractéristique propre au fabricant.



Les Genesis Thor 400 RGB, 401 RGB et 380 RGB comprennent un logiciel permettant de modifier les paramètres, par exemple la sauvegarde des macros. Les préférences sont enregistrées dans la mémoire intégrée. Tous les appareils sont équipés de jauges de fonctions, d'un ensemble de touches pour le contrôle du multimédia et de la fonction de bloc de touches Windows. Le support de poignet détachable renforce le caractère pratique du modèle. Et les pieds repliables permettent aux utilisateurs de modifier l'angle de position.



Les claviers Genesis Thor 380 RGB, 400 RGB et 401 RGBl seront disponibles à la vente dans quelques jours.



Le premier modèle coûtera environ 59.80 euros, tandis que les dispositifs de la série 400 coûteront environ 69.80 euros.



TECHPOWERUP