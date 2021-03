La plate-forme Alder Lake de 12e génération d'Intel offrirait une augmentation de 20 % des performances en mode simple.



La semaine dernière, Intel a annoncé la 11e génération de ses processeurs de bureau Rocket Lake-S, mais nous recevons déjà des informations sur la prochaine génération de la plate-forme Alder Lake-S, qui passera enfin à 10 nm. Les diapositives d'Intel concernant la prochaine famille de processeurs ont fait l'objet d'une fuite et révèlent des informations intéressantes, notamment une augmentation de 20 % des performances en un seul passage grâce à la nouvelle conception du cœur Golden Cove et au nœud SuperFin de 10 nm.



Les processeurs seront dotés de la technologie hybride d'Intel avec un mélange de petits cœurs à faible performance et de grands cœurs à haute performance, avec un maximum de huit cœurs chacun pour un total de seize cœurs. Les processeurs seront également dotés de la connectivité la plus récente, avec une prise en charge de PCIe 4.0 et PCIe 5.0, ainsi qu'une compatibilité DDR4 et DDR5 à 4800 MHz.











Intel lancera également un nouveau type de socket appelé LGA1700 avec une nouvelle taille de boîtier qui rendra incompatibles les solutions de refroidissement existantes pour les sockets LGA115X et LGA1200. Les processeurs s'accompagneront également du lancement d'un nouveau jeu de puces de la série 600 prenant en charge PCIe 3.0 et PCIe 4.0, ainsi que le complément habituel d'USB, SATA et réseau.



Les cartes mères d'entrée de gamme de la série 600 ne prendront en charge que la mémoire DDR4 jusqu'à 3200 MHz, tandis que les cartes mères haut de gamme Z690 prendront en charge la mémoire DDR5. Intel a confirmé son intention de lancer Alder Lake dans le courant de l'année, mais il reste à savoir s'il s'agit de la série pour ordinateurs de bureau ou de la série mobile.



VIDEOCARDZ