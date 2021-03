Les spécifications de mémoire et les codes ASIC présumés des NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti font surface.



Une source partenaire de cartes additionnelles a partagé avec VideoCardz quelques détails juteux sur une paire de cartes graphiques haut de gamme GeForce RTX 30-series "Ampere" à venir. Appelées GeForce RTX 3070 Ti et GeForce RTX 3080 Ti, ces deux cartes visent à restaurer la compétitivité de NVIDIA face aux GPU de la série Radeon RX 6000 d'AMD. Il semble que NVIDIA ne veuille pas encore jouer le jeu de la taille de la mémoire, même si le RTX 3060 dispose de 12 Go de mémoire.







La GeForce RTX 3070 Ti semble exploiter au maximum le silicium du GA104 et porte le code ASIC "GA104-400-A#". La RTX 3070 actuelle permet de réaliser tous les TPC sauf un sur le GA104, soit 5 888 cœurs CUDA. La nouvelle RTX 3070 Ti maximise probablement le GA104 jusqu'à son nombre de cœurs CUDA de 6 144. La mise à niveau la plus importante, cependant, est la mémoire. La carte abandonne la mémoire GDDR6 à 14 Gbps pour une mémoire GDDR6X rapide d'une vitesse inconnue, probablement supérieure à 16 Gbps. La taille de la mémoire reste de 8 Go, sur 256 bits.



La GeForce RTX 3080 Ti est une bête différente. La carte est basée sur le même silicium GA102 que la RTX 3080, mais porte le code ASIC "GA102-225-A#." comparé au "GA102-200-" de la RTX 3080. Cela nous laisse penser que la RTX 3080 Ti ne présentera que légèrement plus de TPC que la RTX 3080, et que la plupart de ses efforts de conception se concentreront sur la mémoire. La carte dispose de 12 Go de mémoire GDDR6X, ce qui maximise l'interface mémoire de 384 bits du GA102.



La source prévoit un lancement à la mi-avril pour la RTX 3080 Ti, car les séries RX 6800 et RX 6900 XT irritent davantage NVIDIA. La RTX 3070 Ti, quant à elle, pourrait être lancée fin mai 2021.



VIDEOCARDZ