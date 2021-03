Le DLC "Northern Lords" de Crusader Kings III est le Valhalla des fans de Vikings, à un certain prix.



Crusader Kings III est un jeu ridiculement profond et, plus tôt cette semaine, Paradox Interactive a ajouté encore plus à son offre déjà généreuse. CK3 ver. 1.3 a introduit une variété de nouveaux mécanismes, y compris le temps hivernal, les duels et un générateur de poèmes aléatoires (oui, vraiment), tandis que le Northern Lords Flavor Pack a apporté de nouvelles fonctionnalités, des événements et toutes sortes d'autres plaisirs berserking pour ceux qui jouent en tant que chef nordique.







La mise à jour 1.3 est gratuite pour tous les joueurs de Crusader Kings III, nous ne nous attarderons donc pas sur son contenu (il suffit de dire que la plupart de ses ajouts, les duels en particulier, sont des ajouts intelligents et amusants au jeu). Ah, mais le DLC des Seigneurs du Nord coûte 5 $, alors je dirais qu'il mérite un peu plus d'attention. Est-ce une aventure viking qui vaut la peine d'être vécue ? Ou faut-il le laisser de côté ?



Nous venons du pays de la glace et de la neige



Comme nous l'avons mentionné, le pack de saveurs des Seigneurs du Nord ajoute un peu plus de couleur locale et de personnalité pour ceux qui règnent sur un royaume scandinave. Paradox ne fait pas un très bon travail en indiquant ce que le pack de saveurs ajoute dans le jeu lui-même - j'ai dû revérifier sur Steam pour m'assurer qu'il était bien installé. Cela dit, une fois que vous aurez choisi un chef nordique et commencé une partie, vous commencerez à voir du nouveau contenu assez rapidement.







Northern Lords propose un flux constant de nouveaux événements, dont beaucoup sont plutôt créatifs et d'autres un peu plus insolents. Vous pourrez vous retrouver à devoir choisir entre tuer du bétail ou des humains lors d'un sacrifice de sang, à traquer des bêtes mythologiques dans la forêt, ou tout simplement à faire face au penchant d'un membre de votre cour pour le hareng puant. Parfois, les événements se croisent avec les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour 1.3 de manière inattendue, comme vous pouvez vous retrouver enfermé dans un duel avec un berserker errant en colère. Les systèmes réguliers ont également reçu une touche viking, puisqu'il existe désormais des héritages dynastiques sur le thème du Norse, des régiments d'hommes d'armes et des améliorations de la tenue.







En termes de gameplay de base, la plus grande nouveauté sont les Aventures Varangiennes, qui permettent essentiellement aux souverains frappés par le désir de voyager de prendre leur royaume et de le déplacer à l'étranger. Lorsque vous décidez de partir à l'aventure, vous obtenez en prime une grande armée de Vikings en colère, ce qui vous permet de conquérir des royaumes qui seraient habituellement un peu trop puissants. Si vous gagnez votre guerre, vous vous emparez du nouveau royaume, mais vous devez abandonner vos anciennes possessions et vos vassaux. C'est un prix important à payer, mais parfois, on a besoin d'un nouveau décor ! Varangian Adventures, ainsi que quelques modifications apportées aux raids, permettent aux joueurs d'incarner l'esprit viking sans toute l'agitation et la planification habituellement requises pour les guerres d'outre-mer.







Le prix de la gloire



En tant que personne ayant un intérêt marqué pour la culture et les traditions nordiques (j'ai une touche de suédois en moi), j'ai trouvé le pack de saveurs des Seigneurs du Nord assez charmant. C'est aussi un indice prometteur de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de Crusader Kings III. Il y a tellement d'autres cultures et régions qui réclament leurs propres packs de saveurs que Paradox pourrait produire des années de DLC sans problème.



Cela dit, même si j'ai apprécié le temps passé en compagnie de ces seigneurs du Nord, je m'interroge sur le prix de 5 Dollars du DLC (il est également inclus dans le Pass Expansion de 35 Dollars de CK3, qui comprend deux packs de saveurs et une extension plus importante). Oui, ce DLC offre beaucoup de saveurs vikings et d'événements amusants, mais pas beaucoup de contenu vraiment nouveau qui change le jeu. On a l'impression qu'il devrait s'agir d'une mise à jour gratuite ou peut-être d'un abonnement à part entière (je paierais 20 dollars par an pour un nouveau pack de saveurs tous les deux mois). Bien sûr, la valeur est toujours quelque peu subjective - à vous de voir si ce voyage en vaut le prix.



Crusader Kings III est disponible dès maintenant sur PC. Le pack d'arômes des Seigneurs du Nord est également disponible dès maintenant.



WCCFTECH