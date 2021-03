Le NUC 11 d'Intel, élément de calcul extrême, est équipé de processeurs Tiger Lake de 11e génération avec jusqu'à 8 cœurs et de GPU Xe.



Le NUC 11 Extreme d'Intel sera bientôt lancé avec des processeurs Tiger Lake de 11e génération et une puce graphique Xe, le tout dans un châssis au design singulier. Le NUC 11 Extreme remplacera le vieillissant NUC 9 Extreme qui est sur le marché depuis début 2020.







L'élément de calcul Intel NUC 11 Extreme est illustré et détaillé, avec des CPU Tiger Lake-H de 11e génération et des graphiques Xe



Tout d'abord, le plus grand changement apporté par le NUC 11 Extreme d'Intel est l'ajout de processeurs Tiger Lake de 11e génération qui remplacent les processeurs Coffee Lake de 9e génération présents sur le NUC 9 Extreme. Le Compute Element sera proposé en trois configurations, en commençant par la série Core i5-11000H comme base, suivie des puces Core i7-11000H et Core i9-11000H. Toutes ces puces sont destinées à la plateforme de mobilité et présentent un TDP de 45W. Bien que la diapositive ne mentionne pas explicitement les spécifications, nous avons déjà vu des spécifications détaillées dans diverses fuites.







Le côté graphique du NUC 11 Compute Element sera alimenté par le GPU Intel Xe embarqué qui comprend 32 unités d'exécution ou 256 cœurs. Les horloges des cœurs ne sont pas mentionnées, mais elles devraient tourner autour de 1500 MHz. Le Compute Element sera également intégré dans un châssis 5L, similaire au Ghost Canyon (NUC 9 Extreme). On peut donc s'attendre à ce qu'Intel présente son propre GPU et autorise des solutions graphiques discrètes tierces de NVIDIA et AMD.



Les autres spécifications de l'Intel NUC 11 Extreme Compute Element comprennent la prise en charge de la mémoire DDR4-3200 MHz à double canal (1,2 V SODIMM) avec des capacités allant jusqu'à 64 Go, trois emplacements M.2 clé M qui comprennent un seul NVME Gen4 et deux capacités NVMe Gen 3. Le NUC 11 Extreme est également prêt pour les SSD Optane et la mémoire Optane (M10 / H10). En ce qui concerne les entrées/sorties, vous disposerez d'une sortie HDMI 2.0b, de 2 ports Thunderbolt 4, de la prise en charge de trois écrans 4K via la carte graphique Intel UHD, du WiFi6 AX210 et du BT 5.0, de 6 ports USB 3.1 Gen 2 (Type-A), d'un système audio HD 7.1 canaux (via DP/HDMI), de 2 connecteurs USB 3.1 + 2 USB 2.0 en façade.







L'ensemble du Compute Element Unit est alimenté par un seul connecteur d'alimentation à 8 broches. On peut donc s'attendre à ce que le TDP soit d'environ 150-200W, étant donné que la carte tire également son énergie du slot PCIe (75W). Le design est similaire à celui du NUC 9 Extreme Compute Element, avec une conception à double fente et un ventilateur unique de type soufflant qui fait circuler l'air à l'intérieur de l'enveloppe qui comprend un dissipateur thermique à ailettes avec plusieurs caloducs. Le capot comporte également le logo emblématique Intel Extreme "Skull". Nous savons qu'il existe des noms de code Panther et Phantom Canyon pour le NUC 11 Extreme, mais nous ne savons pas si l'élément de calcul utilise les mêmes noms de code ou un autre, puisque c'était également le cas pour le NUC 9 Extreme (Ghost Canyon).



Nous n'avons pas de date solide pour le lancement du NUC 11 Extreme Compute Element basé sur la 11ème génération Tiger Lake d'Intel, mais on peut s'attendre à ce qu'il arrive dans la première moitié de 2021.Specs pour la 11ème génération Tiger Lake-H CPUs peuvent être trouvés énumérés dans le tableau ci-dessous :



Spécifications officielles des processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération :









