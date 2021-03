Un pilote beta pour le Direct Mode des Sound Blaster AE-5.







Alors que l'on attend toujours la sortie avant la fin du mois de mars d'un nouveau pilote pour corriger la fuite mémoire qui se produit dans l'application Sound Blaster Command lors de la sélection d'une couleur sur la palette RGB pour les cartes Sound Blaster AE-5 et Sound Blaster AE-5 Plus, c'est une toute autre mise à jour qui vient d'être publiée par Creative pour ces mêmes cartes sons !







Sur le forum reddit SoundBlasterOfficial, Creative vient en effet de publier un pilote expérimental (beta) numéroté 1.05.00.56 (toujours 6.0.105.0055 pour le INF). Il s'agit du pilote seul sans toute la partie applicative. Aucune chance donc que la fuite mémoire du Sound Blaster Command soit corrigée. En revanche, Creative annonce avoir résolu les saccades de la barre de niveau sonore qui s'affiche à l'écran en surimpression dans Windows lorsque l'on modifie le volume avec les touches média d'un clavier.



Il s'agit des mêmes symptômes de lenteur du Volume OSD que le problème déjà corrigé l'automne dernier par Creative pour plusieurs de ses cartes sons Sound Blaster suite aux modifications effectuées par Microsoft dans Windows 10 20H1 et 20H2 mais c'est en réalité un problème supplémentaire qui est spécifique aux cartes AE-5 et AE-5 Plus. Par ailleurs, cette lenteur du Volume OSD ne se produit que lorsque l'option Direct Mode est désactivée dans l'onglet Lecture (Playback) du panneau de configuration Sound Blaster Command. Avec le Direct Mode sur On, aucun problème.



Si vous êtes victime de ce bug, vous pouvez installer le pilote correctif 1.05.00.56 par dessus une installation existante. Il ne faut surtout pas désinstaller la suite logicielle Creative déjà installée car le panneau de configuration Sound Blaster Command et les utilitaires (ALchemy, plugins d'encodage DDL/DTS...) ne sont pas inclus dans ce pack.



Si Creative tient promesse, on devrait toutefois bénéficier d'une mise à jour logicielle complète pour les cartes AE Series (y compris pour les AE-7 et AE-9) avant la fin du mois. Cette dernière contiendra probablement ce même correctif pour le volume et le Direct Mode, le correctif pour la palette RGB et sans doute plusieurs autres améliorations.



PILOTE



- Drivers 1.05.00.56 beta pour les cartes sons Creative Sound Blaster AE-5/AE-5 Plus et Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



