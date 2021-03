GIGABYTE nous propose une nouvelle carte mère : La Z590 AORUS MASTER.















CONCEPTION DE PUISSANCE EXTRÊME



Pour libérer tout le potentiel des derniers processeurs Intel de 11e génération, la carte mère doit être dotée de la meilleure conception de puissance CPU. Avec des composants de la meilleure qualité et la capacité de conception de GIGABYTE R&D, la Z590 AORUS MASTER est une véritable bête parmi les cartes mères.



DES PERFORMANCES INÉGALÉES



GIGABYTE comprend que ses clients ne cesseront jamais de rechercher de meilleures performances informatiques, et s'efforce de les offrir dans ses produits. Pour la série Z590, des traces de mémoire protectrices et optimisées améliorent les performances ; une vitesse de lecture et d'écriture plus rapide permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité ; et un stockage M.2 généreux avec des protections thermiques assure des performances de lecture et d'écriture non étranglées. Les futures mises à niveau du Z590 sont rendues possibles par l'utilisation de composants PCIe 4.0-ready.



CONNECTIVITÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION



Un produit haut de gamme doit être à l'épreuve du temps pour que votre système reste à la pointe de la technologie. Le Z590 AORUS MASTER offre une connectivité réseau, stockage et WIFI de nouvelle génération pour vous permettre de rester à la pointe de la technologie.



ESTHÉTIQUE DÉFINITIVE



Le Z590 AORUS MASTER est doté de la technologie RGB FUSION 2.0 et offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler les bandes lumineuses intégrées, externes et/ou les périphériques AORUS avec des LED RGB/adressables afin de rendre leur PC plus unique et élégant.



ULTRA DURABLE



GIGABYTE est réputé pour la durabilité de ses produits et son processus de fabrication de haute qualité. Il va sans dire que nous utilisons les meilleurs composants que nous pouvons trouver pour la carte mère GIGABYTE et que nous renforçons chaque emplacement afin de rendre chacun d'entre eux solide et durable.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 459 euros.



