MSI publie les modèles GeForce RTX 3080, RTX 3070 SUPRIM SE.



MSI a ajouté une autre paire de cartes graphiques à sa série RTX 30. Après avoir introduit une nouvelle marque de niveau supérieur sous la forme de la SUPRIM X, qui contient ce que les ingénieurs de MSI ont de mieux à offrir, la société a maintenant lancé les versions SUPRIM SE des cartes graphiques RTX 3080 et RTX 3070. La différence réside dans les détails : principalement, dans l'overclock d'usine et le TDP. Alors que les cartes SUPRIM X présentent le TDP (280 W) et les horloges (1920 MHz) les plus élevés de MSI, les SUPRIM SE sont beaucoup plus douces à ces égards (240 W et 1785 MHz, respectivement), tout en conservant le refroidisseur SUPRIM de MSI et la conception de l'alimentation.



















Les fréquences d'horloge inférieures indiquent probablement une qualité de silicium légèrement inférieure à celle des cartes SUPRIM X, mais cela signifie également un prix inférieur pour une carte identique. Et qui sait, vous pourriez être choisi par la loterie du silicium si vous choisissez ce modèle mieux conçu par rapport aux autres cartes MSI. Apparemment, les cartes ne sont disponibles que sur certains sites Web régionaux de MSI, ce qui peut signifier un déploiement lent sur d'autres marchés, ou leur absence totale.



Voici un tableau comparatif :







VIDEOCARDZ