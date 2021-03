Cherry annonce les interrupteurs à clé Cherry MX Ultra Low Profile.



CHERRY MX, le leader du marché et expert des interrupteurs mécaniques pour claviers, présente l'Ultra Low Profile. Avec ce modèle, l'entreprise allemande franchit une fois de plus une étape importante dans le développement des interrupteurs : CHERRY MX parvient à créer le commutateur mécanique à profil ultra bas dans son propre portefeuille, ce qui apporte de nouvelles possibilités techniques à la conception de claviers d'ordinateurs portables et de bureau à profil ultra bas dans le segment haut de gamme. En outre, la solution ultra-mince combine les caractéristiques des commutateurs MX qui ont fait leurs preuves depuis des décennies avec de nouveaux attributs, faisant du CHERRY MX Ultra Low Profile un changement de jeu pour l'industrie.



















CHERRY MX a non seulement présenté un tout nouveau développement avec l'interrupteur Low Profile introduit en 2018, mais a également réduit de manière significative la hauteur totale des interrupteurs mécaniques dans ce nouveau design. Cette étape est radicalement poursuivie avec le tout nouveau Ultra Low Profile. Avec ce modèle, CHERRY MX se rapproche de la limite actuelle de la faisabilité technique : la hauteur totale est désormais réduite à seulement 3,5 millimètres. En conséquence, l'équipe de développement a réalisé un interrupteur mécanique qui est environ 70 pour cent plus petit que le Low Profile.



Un tout nouveau design de commutateur avec la technologie Gold Crosspoint



Pour obtenir ce facteur de forme extrêmement fin, les ingénieurs de CHERRY ont dû concevoir un tout nouveau design de commutateur qui s'écarte de la construction MX précédente. En conséquence, le CHERRY MX Ultra Low Profile est dépourvu des composants traditionnels du boîtier et du plongeur. Au lieu de cela, il s'appuie sur un support de capuchon de touche en deux parties, en acier inoxydable, qui est préchargé par un ressort et constitue un élément de la mécanique. Cette mise en œuvre permet un actionnement extrêmement précis. Le système de contact en croix en or, spécialement développé pour ce commutateur, en est la cause principale et constitue une caractéristique de qualité décisive de chaque commutateur MX. Parmi les autres composants du CHERRY MX Ultra Low Profile figurent deux éléments en polymère translucide et le cadre de base en métal.



Caractéristique de commutation tactile et retour acoustique



L'interrupteur Ultra Low Profile présente une caractéristique de commutation tactile et génère également un retour acoustique sous la forme d'un clic audible. En outre, le CHERRY MX Ultra Low Profile offre une pré-course de seulement 0,8 millimètre. Ensuite, l'interrupteur s'actionne également directement et offre une surcourse ergonomique de 1,0 millimètre. La course totale est de 1,8 millimètre. Une force de 45 centinewtons est nécessaire pour l'actionnement, qui passe à 65 centinewtons au niveau du point tactile. La technologie exclusive, de haute précision et durable des points de contact en or de CHERRY, associée à une mécanique durable, garantit une durabilité supérieure et une qualité d'actionnement constante.



Retour acoustique avec promesse de qualité



Une caractéristique importante de la qualité du CHERRY MX Ultra Low Profile est le retour acoustique fourni par l'incomparable "clic CHERRY". Pour garantir une qualité constante pour chaque interrupteur individuel, un nouveau type de test acoustique a été développé pour la production en collaboration avec l'Institut Fraunhofer pour les machines-outils et la technologie de formage IWU. À cette fin, les chercheurs ont analysé la perception auditive humaine du clic CHERRY idéal et l'ont traduite en une mesure physique, l'empreinte acoustique.



Conception SMD peu encombrante et rentable



Le CHERRY MX Ultra Low Profile est le premier commutateur mécanique SMD de CHERRY MX qui peut être soudé directement sur le PCB grâce à des pastilles de connexion dédiées. Cette solution peu encombrante permet une intégration transparente dans les claviers particulièrement plats et minces des ordinateurs portables ainsi que dans les applications de bureau, car les composants peuvent être placés sur un seul côté du PCB. En outre, ce type de processus d'assemblage permet aux fabricants d'accroître l'efficacité de la production en permettant l'automatisation.



Éclairage RGB équilibré



Grâce à la conception spéciale du profilé ultra bas, la LED SMD correspondante (RVB ou monochrome) est située directement sous l'interrupteur. En combinaison avec les pièces thermoplastiques translucides, un éclairage équilibré et homogène est obtenu, ce qui permet d'exprimer brillamment les 16,8 millions de couleurs du spectre RVB. Cela signifie que même la capsule de la touche est brillamment éclairée. En outre, il est possible d'éclairer les touches individuellement.



Développé et fabriqué en Allemagne



Comme tous les interrupteurs MX, l'Ultra Low Profile a été conçu par l'équipe de développement expérimentée du siège social d'Auerbach in der Oberpfalz, en Allemagne. Ce modèle est également fabriqué en Allemagne. Cela garantit une fiabilité et une précision maximales, qui sont assurées par des tests permanents et stricts effectués par le laboratoire interne. CHERRY s'appuie également sur un contrôle complet du produit en interne, qui inclut tous les composants et processus critiques.



Le profil ultra bas fait son entrée dans les ordinateurs portables Alienware



Afin de répondre à toutes les exigences d'un commutateur conçu spécialement pour les ordinateurs portables, le fabricant américain expérimenté Alienware a également contribué au développement du clavier. En tant que leader du secteur du matériel de jeu, l'entreprise s'appuie sur des décennies d'expertise et sait toujours inspirer par son potentiel d'innovation. C'est pourquoi le clavier CHERRY MX Ultra Low Profile est utilisé dans les ordinateurs portables Alienware des séries m15 R4 et m17 R4 pour le lancement initial. Ces modèles haut de gamme sont les plus fins du portefeuille de l'entreprise et sont équipés des derniers composants haut de gamme.



En outre, les claviers intégrés offrent un éclairage RVB à touche unique, qui peut être personnalisé via AlienFX et synchronisé avec d'autres périphériques compatibles dans l'écosystème Alienware. Pour une frappe absolument fiable, la fonction anti-ghosting à 100 % avec N-Key Rollover (NKRO) est fournie. Combiné à la réactivité et au retour tactile exceptionnel des commutateurs Ultra Low Profile, les joueurs bénéficient pour la première fois d'un véritable clavier mécanique pour ordinateur portable dans ce facteur de forme mince.



Nouvelle référence et leader de l'innovation







CHERRY MX n'a pas seulement développé le commutateur mécanique le plus bas de sa propre gamme avec le tout nouveau Ultra Low Profile, établissant ainsi une nouvelle référence, en particulier dans le segment des ordinateurs portables, mais il fait également avancer le marché des claviers avec de nouvelles innovations en tant que leader technologique. En tant que nouveau standard breveté, ce modèle influencera le secteur dans les années à venir, voire les décennies à venir. En particulier pour le segment des ordinateurs portables, le profil ultra bas permettra des solutions qui n'étaient pas techniquement possibles auparavant.



TECHPOWERUP