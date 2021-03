AMD confirme qu'il ne bloquera aucune charge de travail sur ses cartes graphiques, y compris l'exploitation minière.



Dans la foulée du récent lancement des processeurs de minage de crypto-monnaies (CMP) de NVIDIA et de la neutralisation, au niveau des pilotes, des algorithmes de minage les plus populaires avec son dernier GeForce RTX 3060, le chef de produit d'AMD, Nish Neelalojanan, a confirmé à PC Gamer que la position d'AMD est fondamentalement différente : ce n'est pas à eux de décider ce que leurs clients peuvent ou ne peuvent pas faire avec leur matériel. Ses mots, précisément, étaient les suivants : "Nous ne bloquerons aucune charge de travail, pas seulement le minage d'ailleurs".







Nish a ensuite expliqué comment AMD - et sa pile de produits RDNA2 actuelle - a été spécialement conçue et optimisée pour les charges de travail liées aux jeux. Certains choix architecturaux présents dans RDNA2 réduisent automatiquement son utilité et ses performances lorsqu'il s'agit d'exploitation minière, comme son infinity Cache - un choix architectural qui vise à augmenter les performances de jeu en améliorant les occurrences de cache, au détriment de la bande passante globale de la mémoire (la mesure la plus importante pour les opérations minières réelles).



C'est pourquoi le dernier mastodonte d'AMD pour les jeux, le RX 6900 XT, par exemple, offre à peu près les mêmes ~54 MH/s de performances de minage Ethereum que son aîné (et beaucoup plus petit) RX 5700 XT basé sur RDNA. C'est une façon intéressante de formuler le problème, et cela conduit naturellement à une demande moindre pour les cartes graphiques d'AMD par rapport à celles de NVIDIA (la RTX 3090, par exemple, offre un gargantuesque jusqu'à 120 MH/s dans les algorithmes de minage). Cela ne signifie pas pour autant qu'AMD ne travaille pas sur une ligne de produits de type CMP basée sur des technologies plus anciennes, qui pourrait répondre à la demande pour le minage de crypto-monnaies.







Nish a ensuite réaffirmé l'engagement d'AMD envers les jeux :



"Comme toujours, notre optimisation est axée sur les jeux, et nous avons tout optimisé pour les jeux. Il est clair que les joueurs vont en tirer un grand bénéfice, et que ce ne sera pas idéal pour les travaux de minage. Cela dit, sur ce marché, c'est toujours amusant à observer." Je ne suis pas d'accord avec cette dernière partie, cependant. Il n'est définitivement pas amusant d'observer l'état du marché du matériel lié au jeu.



TECHSPOT