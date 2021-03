SPC Gear annonce les casques de jeu VIRO et VIRO Plus ONYX White.



SPC Gear, le label gaming du fabricant européen SilentiumPC, présente la nouvelle édition blanche ONYX de ses casques de jeu filaires VIRO et VIRO Plus USB 7.1 over-ear. Les deux nouveaux modèles offrent un tout nouveau look et une apparence inhabituelle. La série VIRO comprend désormais deux modèles supplémentaires dotés de transducteurs dynamiques et d'un microphone à pince, qui offrent une précision sonore étonnante, un confort et une qualité d'enregistrement incontestable pour un prix inférieur à 60 euros ! Cet équilibre entre qualité sonore et polyvalence fait de la série Viro le compagnon idéal de tout joueur.















L'onyx noir est connu non seulement pour sa grande durabilité mais aussi pour son aspect distinctif. La version claire, en revanche, est très rarement observée dans la nature. Le casque VIRO Onyx White a été conçu à partir de ce minéral unique. Outre la couleur blanche, le casque présente également des accents gris et argentés avec des inserts métalliques. Les casques VIRO Onyx White et VIRO Plus Onyx White de SPC Gear constituent un complément unique pour les joueurs exigeants. Grâce à leur look élégant, ils attireront également l'attention des téléspectateurs lors du streaming.



Qualité sonore haute-fidélité



La précision de la représentation des détails sonores et de la sensation des directions dans les jeux offre un avantage dans les jeux de compétition. Entendre les pas d'un adversaire virtuel donne au joueur le dessus dans la bataille. La haute qualité du son est obtenue grâce à des haut-parleurs dynamiques de 53 mm dans des oreillettes profondes remplies de mousse à mémoire de forme qui s'adapte à la tête et aux oreilles de l'utilisateur. La combinaison d'un son clair et détaillé et d'une large scène sonore résulte de l'espace suffisamment grand dans lequel les haut-parleurs se déplacent.



Microphone haut de gamme détachable



Le microphone intégré est un élément essentiel d'un casque de jeu moderne. SPC Gear équipe la série de casques Viro d'un microphone détachable, permettant une communication confortable et claire avec ses amis, sans bruit de fond ni distorsion. L'édition ONYX blanche du casque Viro utilise le même microphone, qui a impressionné de nombreux joueurs et streamers par sa qualité d'enregistrement sonore exceptionnelle, permettant une reproduction claire de la parole et masquant les bruits ambiants inutiles.



Coussinets supplémentaires



En plus des coussinets conventionnels en cuir PU, SPC Gear inclut un jeu supplémentaire de coussinets en mousse à mémoire de forme fabriqués dans un matériau durable et respirant, ce qui garantit que les oreilles de l'utilisateur restent agréablement fraîches, notamment lors des moments passionnants des sessions de jeu. Les coussinets en mousse à mémoire de forme SPC Gear ont un impact négligeable sur le son par rapport aux coussinets en cuir écologique et offrent un niveau similaire de réduction passive du bruit de fond.



Le SPC Gear VIRO ONYX et le VIRO Plus ONYX sont disponibles dès aujourd'hui dans les magasins en ligne et chez les détaillants.



Les Prix :







TECHPOWERUP