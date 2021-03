Sortie DVD/BLURAY du 17 février 2021.







Durée : 1h47.



Genre : Comédie.



Avec : Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty, Thibault de Montalembert, Stéfi Celma, Quentin Faure, Moussa Mansaly, Hedi Bouchenafa.



Résumé : A 9 ans, Alex rêve de devenir une Miss France. Quinze ans plus tard, avec le soutien de sa logeuse et d'une prostituée transgenre, il décide de tenter sa chance. Il dissimule son identité masculine et se lance dans l'aventure.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 7.6/10 (Votants : 1 050 Internautes).



