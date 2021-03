Mon grand-père et moi.

Sortie DVD/BLURAY du 17 février 2021.







Durée : 1h38.



Genre : Comédie.



Avec : Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman, Christopher Walken, Jane Seymour, Rob Riggle, Laura Marano, Cheech Marin.



Résumé : Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand-père et s’installer, à contrecœur, au grenier. Avec l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n’hésitera pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 5.5/10 (Votants : 10 678 Internautes).



