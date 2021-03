Le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 corrige le problème de la police omnisciente et des mécanismes de conduite bizarres.



Fin janvier, CD Projekt Red a publié le premier patch majeur pour Cyberpunk 2077, qui corrigeait une multitude de problèmes liés au jeu. Le deuxième patch était censé arriver en février, mais le développeur a été frappé par une attaque de ransomware qui l'a retardé. Maintenant que les choses reviennent à un semblant de normalité pour CD Projekt Red, il est prêt à nous donner quelques détails sur ce qui va arriver avec le patch 1.2. La façon dont CD Projekt Red a annoncé les changements du Patch 1.2 est un peu dérisoire, car il le fait comme s'il s'agissait d'un journal télévisé diffusé dans le jeu par Gillean Jordan. Mais nous nous égarons...







L'équipe d'intervention rapide du Night City Police Department (NCPD) sera désormais moins frénétique dans sa façon de frayer à l'instant même où vous pensez à prendre part à des activités illégales. La mise à jour 1.2 modifiera ce comportement de frai pour le rendre plus réaliste et moins contraignant pour les joueurs qui cherchent simplement à s'amuser.



Une vidéo de présentation du patch 1.2 : Cliquez ICI.



"Cela devrait diminuer le problème des PNJ qui surgissent dans le dos des joueurs et donner l'impression que la police met un certain temps à arriver sur la scène du crime après que celui-ci ait été signalé", a écrit CD Projekt Red dans un billet de blog. "Nous avons également ajouté une unité de "drone" de reconnaissance pour créer l'impression que la police évalue la situation."



La conduite de véhicules dans Cyberpunk 2077 a été particulièrement exaspérante avec une physique bancale, de sérieux problèmes de clipping et un manque général de contrôle. Pour remédier à cela, un nouveau curseur de sensibilité de la direction a été ajouté au menu Options. Certains problèmes ont également été corrigés en ce qui concerne le contrôle des véhicules sur les plateformes de jeu moins performantes. "Lorsque la fréquence d'images était faible, nos voitures étaient plus difficiles à contrôler", a ajouté le programmeur principal des véhicules de CD Projekt Red. "Nous avons trouvé la cause de ce problème dans un code qui ne gérait pas correctement les changements extrêmes de fréquence d'images. La vitesse de braquage est maintenant très constante de 20 à 60+ FPS."



Si la question du contrôle des véhicules a été abordée, la cause première du blocage des véhicules sur les objets du jeu n'a pas été résolue. Au lieu de cela, l'équipe de développement a simplement mis en place une solution de compromis avec une fonctionnalité de "déblocage". Celle-ci vous permettra de balancer le véhicule d'avant en arrière ou de droite à gauche pour vous remettre en mouvement.



Vous pouvez consulter la liste complète des changements apportés par le patch 1.2 sur le blog de Cyberpunk 2077. Selon les précédents commentaires de CD Projekt Red, le patch 1.2 sortira dans le courant du mois.



