MSI MEG Z590 ACE



Après presque une décennie de domination totale du marché, Intel a passé ces dernières années sur la défensive. Les processeurs Ryzen d'AMD continuent de s'améliorer d'année en année, le plus récent de la série Ryzen 5000 remportant la couronne de meilleur processeur de jeu : le dernier bastion de supériorité d'Intel.



Aujourd'hui, avec un marché du matériel en plein essor, Intel se prépare à rattraper le terrain perdu avec les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération. Intel affirme que ces nouveaux processeurs de 11e génération offrent des améliorations à deux chiffres de l'IPC, malgré le fait qu'ils restent sur un processus de 14 nm. Le processeur haut de gamme à 8 cœurs Intel Core i9-11900K ne sera peut-être pas en mesure de rivaliser avec son rival AMD Ryzen 9 5900X dans des scénarios fortement multithreadés, mais les vitesses d'horloge plus élevées et les prétendues améliorations IPC pourraient suffire à reprendre la couronne des jeux. Les nouveaux processeurs s'accompagnent d'un nouveau chipset, le Z590 d'Intel. Les cartes mères dotées du chipset Z490 de l'année dernière sont également compatibles avec les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération, mais le Z590 présente quelques avantages clés.



Tout d'abord, le Z590 offre une prise en charge native de PCIe 4.0 par le CPU, ce qui signifie que les emplacements PCIe et M.2 alimentés par le CPU offriront une connectivité PCIe 4.0 lorsqu'un CPU de 11e génération sera installé. Les emplacements PCIe et M.2 contrôlés par le chipset Z590 sont toujours PCI 3.0. Bien que de nombreuses cartes mères Z490 haut de gamme aient annoncé cette capacité, il ne s'agissait pas d'une caractéristique standard pour la plate-forme.



En plus de la prise en charge de PCIe 4.0, le Z590 offre l'USB 3.2 Gen 2x2 à partir du chipset. La norme USB 3.2 Gen 2x2 offre des vitesses allant jusqu'à 20 Go/s. Enfin, le Z590 offre une prise en charge native de la mémoire DDR4 à 3200 MHz. Grâce à ces améliorations, la plate-forme de la série Z d'Intel est à parité avec la B550 d'AMD. Sur le papier, Intel rattrape AMD, mais seuls les tests nous diront si ces nouvelles cartes mères Z590 sont à la hauteur du défi.







La gamme de cartes mères MSI Enthusiast Gaming, ou MEG en abrégé, représente le meilleur de ce que MSI a à offrir. La gamme Z490 MEG de l'année dernière offrait l'un des meilleurs overclockings disponibles sur une plateforme Intel. L'overclocking de la mémoire était particulièrement remarquable grâce à des innovations telles que la disposition des traces de mémoire par onglets de MSI. Ces mêmes innovations reviennent sur la nouvelle gamme Z590 de MSI avec encore plus de raffinement. Le MSI MEG Z590 ACE dispose d'un VRM 19 phases massif avec des étages de puissance 90 A haut de gamme et une solution de refroidissement VRM robuste, quatre emplacements M.2, Thunderbolt 4, et une pléthore de fonctions d'overclocking. La MEG Z590 ACE de MSI a une fiche technique haut de gamme, voyons si ses performances sont à la hauteur !



Voici la fiche technique :







Les tests pour cet article ont été effectués avec un Intel Core i9-10900K de 10e génération. Restez à l'écoute pour une mise à jour sur la 11e génération lorsque les nouveaux processeurs seront lancés !



