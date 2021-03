Le GPU mobile AMD Radeon RX 6800M Navi 22 se cache dans le dernier pilote Adrenalin.



Il y a fort à parier qu'AMD lancera une gamme de GPU mobiles basés sur son architecture graphique RNDA 2 de dernière génération - essentiellement un portage de la série Radeon RX 6000 sur les ordinateurs portables. La date exacte du lancement et les unités de gestion spécifiques sont des questions à débattre. Pendant que nous attendons de voir ce qui émerge d'AMD, la société semble avoir partiellement mis la main à la pâte dans son dernier pilote de GPU.







Après la sortie de sa carte graphique Radeon RX 6700 XT sur le marché des ordinateurs de bureau, AMD a rapidement publié un nouveau pilote de GPU en début de semaine, Adrenalin 2020 Edition 21.3.1. Il offre une prise en charge officielle de la nouvelle carte, ainsi que la prise en charge de Radeon Boost pour DirectX 12, avec un ombrage à taux variable dans certains jeux et un nouvel outil de test de stress, entre autres. Tout cela est bien, mais l'une des informations les plus intéressantes est une référence à un GPU Radeon RX 6800M non annoncé pour les ordinateurs portables.



Jetez un coup d'oeil...







Komachi, un fauteur de troubles réputé, a découvert la référence à un GPU pour ordinateur portable dans le dernier pilote, caché un peu à la vue de tous. Il est listé à côté de l'ID de périphérique 73D5:C3, et est coincé entre deux versions de la Radeon RX 6700 XT avec des puissances différentes. Alors, que nous apprend exactement cette divulgation involontaire ?



Elle confirme apparemment que le prochain GPU mobile haut de gamme d'AMD sera le Radeon RX 6800M. La série Radeon RX 6000M dans son ensemble remplacera la série Radeon RX 5000M, qui était plutôt terne par rapport à la concurrence. Pour l'avenir, nous espérons que l'architecture RDNA 2 d'AMD apportera une meilleure compétitivité aux graphiques mobiles, avec des ordinateurs portables convaincants associant la Radeon RX 6800M à un CPU mobile de la série Ryzen 5000 basé sur Zen 3.



Le positionnement du GPU dans le code du pilote suggère également qu'il offrira des performances proches de celles d'une Radeon RX 6700 XT. Cela pourrait toutefois dépendre de la variante spécifique. Tout comme NVIDIA a donné à ses partenaires matériels une marge de manœuvre dans la configuration de chacun de ses GPU Ampère mobiles, la rumeur veut que le Radeon RX 6800M basé sur Navi 22 soit également proposé dans différents packages TGP (C1, C5 et C3), avec différentes fréquences d'horloge.



Si la Radeon RX 6800M est en fait un portage de la Radeon RX 6700 XT, elle comportera 40 unités de calcul et 2 560 processeurs de flux. Le grand point d'interrogation est l'agencement de la mémoire : il est possible que la pièce débute avec 12 Go de GDDR6 liés à un bus mémoire de 192 bits, offrant 336 Go/s de bande passante mémoire.



On ne sait évidemment pas encore avec certitude comment tout cela va fonctionner. Mais étant donné que la Radeon RX 6800M a fait une apparition dans le pilote, il semble que nous le saurons dans un avenir très proche.



HOTHARDWARE