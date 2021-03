Acer est victime d'une attaque écrasante de 50 millions de dollars par un ransomware, probablement due à une vulnérabilité de Microsoft Exchange.







Au début du mois, le brasseur Molson Coors aurait été victime d'une attaque par ransomware sous couvert d'un "incident de cybersécurité". Aujourd'hui, le fabricant taïwanais d'ordinateurs Acer aurait été touché par une attaque de gang de ransomware REvil, et les pirates exigent la plus grosse rançon connue à ce jour.



La bande de ransomware a annoncé en début de semaine qu'elle avait pénétré chez Acer et avait pris des fichiers. Sur le site Web de REvil, appelé "Happy Blog", ces fichiers volés - notamment des feuilles de calcul financières, des soldes bancaires et des communications bancaires - ont été publiés comme preuve supposée de l'intrusion. En réponse à la rumeur de l'attaque, Acer a seulement fait état de "situations anormales observées" ces derniers jours. Au moment de la rédaction de cet article, nous avons contacté Acer pour obtenir des commentaires et nous n'avons pas encore eu de réponse à ce sujet.







Il est intéressant de noter que LeMagIT a trouvé un échantillon du ransomware REvil, qui révèle que les pirates réclament 50 millions de dollars en XMR à Acer. Il pourrait s'agir de la plus grosse demande de ransomware à ce jour, devançant plusieurs autres attaques de plusieurs millions de dollars dans le passé. En outre, ce piratage pourrait découler des récentes vulnérabilités de Microsoft Exchange qui ont été utilisées par les pirates chinois.



En fin de compte, il semble qu'Acer ait beaucoup de travail à faire dans les semaines à venir et, espérons-le, nous obtiendrons bientôt une déclaration officielle de la société. Quoi qu'il en soit, gardez un œil sur HotHardware pour des mises à jour sur l'évolution de la situation.



