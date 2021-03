Un chef-d'œuvre au bout de vos doigts : Présentation du clavier barebone Glorious GMMK Pro 75%.



La Glorious PC Gaming Race revient cette semaine avec un nouveau périphérique de jeu rarement vu en dehors de la sphère spécialisée. Il s'agit du GMMK Pro 75 Barebone Keyboard, un clavier de 75 % de la taille d'un châssis avec des commutateurs montés à chaud qui offrent une sensation de qualité et des niveaux élevés de personnalisation dans un espace compact et discret. Il est disponible en précommande dès maintenant sur Overclockers.co.uk dans les formats ANSI et IOS, en noir et blanc, au prix de 169.99 euros.







Les claviers mécaniques sont en quelque sorte une drogue d'initiation. Vous commencez par le modèle classique, avec le type de commutateur préféré (généralement Cherry MX). Et puis ça s'intensifie... vous vous intéressez aux capuchons de touches personnalisés, aux jeux de commutateurs mécaniques rares, aux cadres différents. Et soudain, vous personnalisez votre propre clavier, en équipant un excellent cadre avec votre combinaison parfaite de composants. Le GMMK Pro 75 vise à vous aider à gratter cette démangeaison.







En plus de la conception de l'interrupteur hotswappable monté sur joint qui amortit les frappes pour une réponse acoustique plus subtile, le GMMK Pro 75 dispose également d'un éclairage RVB personnalisable pour chacune de ses 83 positions de touches et d'un cadran rotatif programmable qu'ils appellent " encodeur rotatif ". L'attention portée aux détails sous la forme de stabilisateurs lubrifiés "GOAT" pour une action souple et stable souligne la nature haut de gamme de ce clavier en aluminium.



Caractéristiques principales



- Circuit imprimé modulaire à 5 broches pour ajouter et retirer facilement vos interrupteurs préférés,

- Conception compacte haut de gamme pour des performances de qualité et une esthétique élégante s'adaptant à toutes les configurations,

- Conception de la plaque montée sur joint qui amortit naturellement les frappes de touches,

- Boîtier en aluminium CNC offrant une présentation de haute qualité et une grande durabilité,

- Stabilisateurs GOAT et encodeur rotatif pour une personnalisation et une fonctionnalité polyvalentes,

- Le logiciel Glorious Core vous donne un contrôle total pour jouer comme vous l'entendez.



Le GMMK Pro 75 intègre également les fonctionnalités modernes attendues, telles que le NKRO complet, le câble USB-C détachable et le logiciel de configuration complet. Il prend également en charge les micrologiciels open source QMK et VIA.







Spécifications techniques



- Disposition : - Disposition US ANSI (83 touches, plus encodeur rotatif) ou ISO,

- Type de montage de la plaque : - Conception avec joint d'étanchéité,

- Matériau du boîtier : aluminium,

- Stabilisateurs : - Stabilisateurs Glorious GOAT pré-lubrifiés (vissés),

- Capuchons de touches amovibles:- Oui,

- Cordon USB amovible :- Oui,

- Interrupteurs modulaires (Hot Swap):- Oui,

- Interrupteurs : - Non inclus,

- Poids : - 3.3 lbs (barebones - estimé),

- Outil d'extraction de bouchon de clé : - Inclus,

- Outil d'extraction des interrupteurs : - Inclus,

- RVB : - Rétroéclairage à DEL RVB de 16,8 millions de couleurs (face au sud) et lumières latérales à DEL,

- Longueur du cordon : 6 pieds,

- Rollover N-Key : - NKRO complet,

- Interface : - USB-C 2.0,

- Compatibilité avec les micrologiciels Open Source : QMK et VIA,

- Angle de frappe : 6 degrés,

- Dimensions :- 332mm x 32mm x 135 xx.



