COUGAR présente la chaise de jeu Outrider S.







COUGAR présente le nouveau fauteuil de jeu haut de gamme Outrider S, équipé d'un cuir PVC de qualité supérieure, de coussins en mousse haute densité et d'un motif unique en nid d'abeille. Le COUGAR Outsider S est un fauteuil de jeu de taille moyenne, conçu pour un jeu à la posture parfaite. L'Outrider S est doté d'une inclinaison continue à 180°, d'un réglage de la hauteur par piston et d'une résistance à l'inclinaison réglable. Le fauteuil de jeu est conçu pour supporter jusqu'à 120 kilogrammes.



















Un confort inégalé



COUGAR Outrider S vous apporte le confort dont vous avez besoin pour profiter pleinement des longues sessions de jeu. Entièrement réglable et fabriqué avec des matériaux de première qualité, ce fauteuil de jeu présente également le design unique de COUGAR qui est devenu un signe de la passion du jeu.



Superbe qualité et sécurité







L'Outrider S utilise un cadre entièrement en acier, qui garantit non seulement une durabilité à long terme mais aussi un soutien solide pour votre corps. Il utilise un vérin à gaz de classe 4 qui garantit sécurité et fiabilité, ainsi qu'un fonctionnement souple et une bonne résistance au glissement. L'Outrider S est équipé de roues pivotantes de 3 pouces pour une meilleure stabilité.



Le fauteuil de jeu COUGAR Outrider S est disponible en trois modèles : Outrider S, Outrider S Black et Outrider S Royal.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



