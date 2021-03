Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Digital Deluxe Edition sera lancé en avant-première le 21 mai 2021.







Atlus a officiellement révélé que Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster arrivera en Amérique du Nord le 25 mai, confirmant les fuites accidentelles de l'ESRB plus tôt cette semaine. Les lecteurs aux yeux d'aigle ont peut-être remarqué que le listing de l'ESRB mentionnait une sortie sur PC et il est enfin possible de révéler que Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster fera son chemin sur Steam aux côtés de ses homologues sur console.







La sortie de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster le 25 mai comprendra le jeu de base pour 49.99 Dollars. Cependant, si vous souhaitez dépenser un peu plus pour le titre, Atlus proposera également une Digital Deluxe Edition à 69.99 Dollars qui comprendra les éléments de contenu supplémentaires suivants ainsi qu'un accès anticipé de quatre jours pour commencer à jouer le 21 mai... Des offres telles que le Merciful Mode (Easy Mode) seront disponibles pour tous en tant que DLC gratuit plutôt que d'être réservé à la Digital Deluxe Edition. Atlus a confirmé que les DLC seront disponibles séparément et, bien qu'aucun prix n'ait été communiqué, nous pensons que le prix des packs DLC sera conforme à celui de la version japonaise (environ 10 $ pour le pack Maniax, 2 à 3 $ par pack de BGM et 3 à 5 Dollars pour chacune des cartes Macca Fundraising Master's Expectation et EXP grimoire boosting Little Master's Mercy).



Pré-commandez l'édition Digital Deluxe sur le PlayStation Store, le Nintendo eShop ou le Steam Store !



L'édition Digital Deluxe comprend :



- Téléchargement complet du jeu

- Accès exclusif au jeu quatre jours en avance, le 21 mai 2021,



Pack Maniax



- Ajoute Dante de la série Devil May Cry.



Pack Chronicle



- Ajoute Raidou de la série Devil Summoner *.



Difficulté MERCIFUL



- Ajoute un mode de difficulté plus facile.



Pack de cartes Mercy et Expectation



- "La miséricorde du petit maître,

- "L'attente du maître.



Pack BGM Shin Megami Tensei



- "BGM Pack 1 : Shin Megami Tensei® (2 chansons),

- "BGM Pack 2 : Shin Megami Tensei® II" (2 chansons),

- "BGM Pack 3 : Shin Megami Tensei® IV" (2 chansons),

- "BGM Pack 4 : Shin Megami Tensei® IV : Apocalypse" (2 chansons).



* Remarque : le Chronicle Pack est disponible dans le jeu de base pour les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch. Le Chronicle Pack est un DLC gratuit pour la version Steam uniquement.



Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster comprendra également des correctifs et d'autres améliorations qui n'étaient pas disponibles pour le lancement de la version japonaise. Nous avons contacté nos partenaires chez Atlus pour savoir si la prochaine version comportera de nouvelles améliorations en plus de celles qui ont déjà été publiées au Japon.



Le patch 1.02 de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster a notamment ajouté la possibilité de mélanger et d'hériter des compétences lors des fusions de démons. D'autres améliorations des performances de la console ont considérablement réduit le lag qui avait été introduit lors de la sortie initiale sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.



Un petit trailer du jeu : Cliquez ICI.



Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sera disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (Steam) à partir du 25 mai 2021, ou quatre jours plus tôt, le 21 mai 2021, à l'achat de l'édition Digital Deluxe à 69.99 Dollars.



WCCFTECH