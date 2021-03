Ce à quoi les performances de Ryzen 6000 pourraient théoriquement ressembler.



Ryzen est connu pour être une affaire de colle depuis Zen 2, mais pas d'une manière conventionnelle. Depuis la série Ryzen 3000, AMD combine les puces CCX et les puces IO dans un seul et même processeur, et la colle est l'emballage sous forme de cuivre et de fibre de verre. Aujourd'hui, nous séparons les composants collés de deux de ces CPU et les recollons pour en former un nouveau - du moins virtuellement - qui pourrait théoriquement être bientôt disponible dans les magasins.



Prémisse et théorie



Bien que le concept de chiplet ait été initialement ridiculisé par les concurrents et étiqueté comme une alternative bon marché à la méthode de construction monolithique conventionnelle, les avantages de la meilleure utilisabilité et combinabilité des chiplets ne pouvaient être niés. Sans surprise, la tendance s'est imposée dans l'industrie, tant dans les 3 dernières générations de CPU Ryzen, mais Intel a également adopté certains de ces principes dans ses dernières familles de produits dans les segments des serveurs, des ordinateurs de bureau et des mobiles. ...les mauvaises langues pourraient même dire copié.



L'article d'aujourd'hui porte sur la combinabilité des différents composants des chiplets, car s'ils peuvent être échangés entre produits aussi facilement, avec un peu d'extrapolation, nous pouvons également déduire les performances théoriques de ces produits spéculatifs. Et si nous regardons un peu dans le passé, de telles prévisions relativement simples se sont largement réalisées. Aujourd'hui, nous osons donc jeter un autre coup d'œil dans la boule de cristal de la laitière et examiner ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir avec Ryzen 6000.







Avec la génération Ryzen 5000 et la sortie de l'architecture Zen 3, AMD a fait un grand bond en avant en termes de performance des compute chiplets (CCD/CCX), ceux sur lesquels reposent les cœurs et le cache du CPU. Cependant, le chiplet IO (cIOD, IO-Die) utilise toujours le même design que celui de Ryzen 3000, basé sur un processus de 12 nm, alors que les chiplets de calcul sont déjà fabriqués avec le nouveau processus de 7 nm. Par conséquent, il serait relativement évident de supposer qu'AMD va probablement commencer par là pour la prochaine génération de CPU, en laissant les chiplets de calcul pratiquement identiques et en donnant la priorité à un nouveau chiplet IO comme mise à niveau pour obtenir plus de performances.



Heureusement, il y a déjà des CPU sur le marché avec un tel nouveau design de la partie IO, sous la forme des APU Ryzen 4000G Pro. Ici, le CPU Zen 2 et le GPU Radeon sont installés sur une puce monolithique, principalement parce que la partie GPU réagirait de manière très sensible aux latences plus élevées possibles d'une architecture chiplet. AMD a donc été contraint de placer tous les composants de l'APU sur un seul morceau de silicium et d'inclure le chiplet IO. En conséquence, l'occasion a été saisie pour réorganiser la partie IO afin d'obtenir de meilleures performances avec des vitesses d'horloge plus élevées et des timings plus serrés.







Nous pouvons donc dès aujourd'hui comparer ce CPU Ryzen 7 4750G Pro, basé sur d'anciennes puces de calcul Zen 2 mais avec une nouvelle partie IO, avec un CPU Ryzen 9 5950X, basé sur des puces de calcul Zen 3 mais avec une ancienne puce IO. Enfin, nous pouvons prendre le meilleur des deux mondes et calculer mathématiquement ce que serait approximativement la performance mémoire d'un CPU avec des puces de calcul Zen 3 et une nouvelle puce IO. Comme référence pour ce calcul, nous utilisons les performances de DDR4-3800, auxquelles sont ajoutés les pourcentages respectifs de gain de performance des fréquences d'horloge plus rapides, rendues possibles par la nouvelle partie IO.



Matériel de test et méthodologie



La carte mère MEG B550 Unify-X, qui nous a été aimablement fournie par MSI, sert de base au test. Avec cette carte, l'accent est mis sur la performance maximale du CPU et de la RAM, c'est pourquoi il n'y a que 2 slots DIMM. Tout ce qui n'a pas d'importance pour la performance, comme l'éclairage RGB et d'autres cloches et sifflets ont été supprimés. Cela permet de comparer les performances de mémoire de deux générations de CPU sans avoir à s'attendre à un goulot d'étranglement de la part de la carte.







Notre sélection de kits de mémoire et de fréquences d'horloge est également haut de gamme. Nous avons testé un kit Sinlge-Rank 2x 8 GB et un kit Dual-Rank 2x 16 GB, tous deux basés sur la technologie Samsung 8 Gbit B-Die, ainsi qu'un kit Single-Rank 2x 8 GB basé sur la technologie Hynix DJR.



Les fréquences d'horloge et les timings suivants ont été testés avec eux :



- Single-Rank DDR4-3800 1:1 CL14-14-14-28, tRC 42, tRFC 300, Vdimm 1.5 V,

- Single-Rank DDR4-4533 1:1 CL16-16-32, tRC 48, tRFC 300, Vdimm 1.5 V,

- DDR4-5200 à simple rang 2:1 CL20-27-27-47, tRC 78, tRFC 600, Vdimm 1,6 V,

- DDR4-3800 à double rangée 1:1 CL14-14-14-28, tRC 42, tRFC 300, Vdimm 1,5 V,

- DDR4-4533 à double rangée 1:1 CL16-16-32, tRC 48, tRFC 300, Vdimm 1,5 V.



Dans ce qui suit, Single-Rank est abrégé par "SR" et Dual-Rank par "DR", le préfixe "DDR4-" est omis pour les fréquences d'horloge et seule la latence CAS est spécifiée pour les timings et la tension afin d'obtenir une meilleure lisibilité. Seuls les paramètres DDR4-3800 ont pu être testés avec les deux CPUs, en raison des limitations de l'infinity fabric et du contrôleur mémoire du 5950X. La stabilité de tous les paramètres testés a été vérifiée avec une exécution de Testmem5 "Extreme1@Anta777", ils sont donc vraiment représentatifs des performances en utilisation quotidienne.







On pourrait penser au départ que des fréquences d'horloge aussi élevées ne seraient de toute façon pas réalisables pour la plupart des utilisateurs. Mais le haut de gamme d'aujourd'hui est le milieu de gamme de demain, comme nous le savons tous, et les paramètres utilisés étaient juste la vitesse d'horloge, les timings primaires, tRC, tRFC, et la tension de la RAM (Vdimm), donc cela correspondrait assez bien à un cas d'utilisation XMP. C'est également tout ce qu'une carte mère fait habituellement lorsqu'elle charge un profil XMP. Ainsi, les performances mesurées seraient en fait atteintes par l'utilisateur de demain avec une carte mère de milieu de gamme sans trop d'efforts.



Voici la liste complète du matériel de test utilisé :







Nous avons décidé de ne pas utiliser les benchmarks de jeu aujourd'hui, car les données telles que les creux de 1% ou les variations de temps de trame ne peuvent pas être extrapolées de manière fiable avec l'approche décrite. Bien sûr, on peut toujours supposer que dans un scénario de jeu limité par le CPU et la RAM, tel que Cyberpunk 2077 à 1080p, il y aurait un gain de performance comparable à celui des benchmarks synthétiques.



Voyons maintenant les résultats. En rose clair, les barres du CPU 4750G (Z2 + nouvelle IO), en rose foncé, les barres du CPU 5950X (Z3), et en grisé, l'hybride théorique des deux, basé sur les chiplets de calcul Zen 3 et un nouveau chiplet IO (Z3 + nouvelle IO).







Dans le test de lecture AIDA64, les gains dus aux fréquences d'horloge plus élevées rendues possibles par la nouvelle puce IO sont immédiatement perceptibles. Le contrôleur mémoire du nouveau IO-Die peut fonctionner jusqu'à 2267 MHz et donc DDR4-4533 en mode 1:1. En outre, les gains en mode 1:2 deviennent plus faibles, mais même la DDR4-5200 peut être exploitée de manière stable pour une utilisation quotidienne.







Dans le test d'écriture, nous constatons à nouveau des gains théoriques importants lorsque nous utilisons les fréquences d'horloge plus élevées en mode 1:1, et pratiquement aucun gain de performance en mode 2:1. On remarque également que le processeur Zen 2 avec la nouvelle matrice IO est généralement plus rapide que le processeur Zen 3 aux mêmes fréquences d'horloge. En plus d'un contrôleur de mémoire plus efficace, la conception monolithique ou des synchronisations automatiques plus serrées pourraient également être des causes potentielles.







Le test de copie montre des gains similaires, à l'exception du réglage de la DDR4-5200 en mode 2:1, qui perd en fait en performance. Le mode 1:1 fait également ses preuves ici, avec lequel on atteint même plus de 60000 Mo/s avec la DDR4-4533.







Dans le test de latence, nous voyons clairement un désavantage général avec le CPU Zen 2 en raison de l'ancienne architecture des puces de calcul. Donc ici, le nouveau CPU Zen 3 a déjà un avantage significatif et si vous combinez cela avec les fréquences d'horloge plus élevées possibles du nouveau IO-Die, vous obtenez des latences basses impressionnantes d'un peu plus de 50 ns pour Ryzen. Encore une fois, l'exception est la fréquence d'horloge DDR4-5200 en fonctionnement 2:1, qui offre des latences beaucoup plus élevées.







Si nous regardons Geekbench 3 Multi-Core Memory Performance comme le dernier de nos benchmarks de mémoire synthétique, nous pouvons également le considérer comme un indicateur général de la performance combinée du CPU et de la RAM. La première chose qui attire l'attention ici est le saut de génération du Zen 3 par rapport au Zen 2, principalement en raison du cache 4 fois plus grand avec 32 Mo. En effet, le Zen 3 peut traiter de nombreuses instructions exclusivement dans le cache, de sorte que les flux de données doivent passer par la RAM, comparativement lente, moins fréquemment, ce qui permet de gagner du temps et donc d'améliorer les performances. Néanmoins, le nouveau chiplet IO peut contribuer à un gain de performance supplémentaire de 4 à 7 % avec Zen 3. La configuration haut de gamme de demain avec un "Ryzen 9 6950X" théorique et une DDR4-4533 à double rangée en fonctionnement 1:1 pourrait effectivement gratter la marque des 10000, en restant stable pour une utilisation quotidienne et avec des timings XMP relativement simples.



Conclusion



Bien sûr, la comparaison des CPU 4750G et 5950X n'est pas parfaite. En plus de la conception différente des deux CPU, il y a aussi d'autres variables, telles que des parties AGESA différentes par génération de CPU dans le même BIOS, des paramètres BIOS "Auto" non transparents, etc. qui pourraient fausser les prédictions de performance. Pourtant, les CPU ne pourraient pas être plus similaires, et il a rarement été aussi facile de déduire les performances d'une génération à venir.



AMD a récemment fait un grand bond en avant en matière de performances avec Zen 3 et Ryzen 5000, surpassant la concurrence par leurs performances de calcul et leur efficacité. Par conséquent, il serait logique que les puces de calcul soient principalement conservées pour la prochaine génération, et que la puce d'entrée-sortie, quelque peu vieillissante, soit mise à niveau. Donc, ce à quoi un tel "Zen 3+" pourrait ressembler n'est pas si irréaliste.







Comme toujours, il ne nous reste plus qu'à attendre, boire du thé et manger des biscuits spéculatifs jusqu'à ce que nous sachions vraiment à quoi ressembleront les Ryzen 6000 et une éventuelle architecture "Zen 3+". Pourtant, il est parfois utile de regarder en arrière ou sur les côtés pour déduire ce qui nous attend. Et si nous sommes honnêtes, ces spéculations théoriques sont aussi un peu amusantes pour la communauté et pour nous.



Travailler avec la carte mère B550 Unify-X pour collecter des données de performance a été très agréable. Il est rare que le CPU et la RAM d'une plateforme Ryzen soient réglés sans effort à des vitesses d'horloge aussi élevées et à des timings aussi serrés que ceux testés dans l'article d'aujourd'hui. La seule chose qui aurait été souhaitable est un bouton "Safe Boot" pour éviter d'avoir à réinitialiser l'ensemble du BIOS après que certains paramètres n'aient pas fonctionné. Merci encore à MSI d'avoir fourni la B550 Unify-X.



La carte mère nous a été gentiment fournie par MSI, sans aucune obligation de publication. De plus, aucune influence n'a été exercée sur les tests et leurs résultats.



IGOR'S LAB