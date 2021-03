Face au DLSS de NVIDIA : AMD confirme le lancement de FidelityFX Super Resolution (FSR) en 2021.



AMD, par l'intermédiaire de son CVP & GM d'AMD Radeon Scott Herkelman, a confirmé dans une vidéo avec PCWorld que la contrepartie de la société à la technologie DLSS de NVIDIA - qu'il définit comme le logiciel le plus important actuellement en développement d'un point de vue graphique - avance bien. Le lancement de cette technologie est actuellement prévu pour la fin de cette année. Scott Herkelman a également confirmé qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette technologie avant qu'elle ne soit prête pour le prime time, mais en attendant, elle a un acronyme officiel : FSR (FidelityFX Super Resolution).



Si vous n'êtes pas au courant du DLSS, il s'agit essentiellement d'un algorithme de mise à l'échelle propriétaire verrouillé par NVIDIA, qui a été mis en œuvre dans un certain nombre de jeux et qui exploite les capacités matérielles d'apprentissage automatique (cœurs tenseurs) pour mettre à l'échelle un jeu avec un impact minimal sur la qualité visuelle. Cet algorithme est important, car il permet d'améliorer considérablement les performances des titres les plus récents et les plus exigeants, en particulier lorsqu'ils utilisent le raytracing.



Comme cela a été le cas pour AMD, sa position sur les technologies d'upscaling défend une approche multiplateforme et compatible qui ne demande que la mise en œuvre de normes ouvertes pour fonctionner dans les systèmes des utilisateurs. L'idée est d'atteindre le plus large spectre possible de développeurs de jeux et de joueurs, avec une intégration étroite et transparente dans le flux de travail habituel du développement de jeux. Cela se fait principalement en tirant parti de l'implémentation DirectML de Microsoft qui est intégrée directement dans DX 12.







Un détail n'inspire pas confiance quant à la rapidité avec laquelle nous verrons cette technologie dans la nature ; Scott Herkelman dans la vidéo dit qu'il y a plusieurs approches pour une telle solution de mise à l'échelle, et qu'elles sont en cours d'évaluation dans le laboratoire ; cela signifie soit qu'AMD n'a pas encore décidé des technologies à exploiter pour la mise à l'échelle via Direct ML de Microsoft, soit que la société travaille activement sur deux ou plusieurs approches différentes pour être en mesure de mesurer leurs avantages, inconvénients et la capacité de déploiement à grande échelle.



Dans l'ensemble, il est bon de savoir que les choses avancent bien, car une telle technologie a un immense potentiel de rendement non seulement pour les joueurs sur PC (peut-être même pour ceux qui utilisent NVIDIA, si la solution d'AMD est vraiment indépendante du matériel), mais aussi pour les joueurs sur console. Si les augmentations de performances que nous pouvons attendre de FSR sont comparables à celles de DLSS, nous pouvons nous attendre à ce qu'une immense quantité de puissance soit débloquée dans les consoles de la génération actuelle. Et cela, à son tour, profite à tout le monde.



Regardez la vidéo complète de PCWorld : Cliquez ICI.



VIDEOCARDZ