SSD addlink M.2 Gen4x4 optimisés pour la 11e génération d'Intel Rocket Lake-S.



Les séries addlink Gen4x4 NVMe SSD, S90, S92, S95 sont prêtes pour la dernière plateforme Intel Rocket Lake-S. La mise en vente des processeurs a été confirmée pour le 30 mars 2021.



Rocket Lake permettra aux SSD PCIe Gen4 de voler plus vite que Ryzen, selon Intel







Rocket Lake est un nom de code pour la famille de puces de bureau Intel de 11e génération. Elle prend en charge l'interface PCIe 4.0, qui offre une bande passante deux fois plus large que la PCIe 3.0. Intel Rocket Lake-S arrive deux ans après qu'AMD Ryzen (X570/B550) ait mené l'industrie avec les premières puces PC à supporter l'interface PCIe 4.0. Au cours du CES 2021, Intel a révélé quelques détails sur les nouvelles puces Rocket Lake et affirme que la plate-forme Intel® Core™ Desktop de 11e génération offre des performances de stockage PCIe Gen 4 jusqu'à 11% supérieures à celles de la plate-forme AMD Ryzen 9 5000. Ils ont également confirmé que les puces seront mises en vente le 30 mars 2021.



S95 addlink Des vitesses allant jusqu'à 7,1 Go/s, optimisées pour l'Intel Rocket Lake-S



Caractérisé par les vitesses ultra-élevées des SSD NVME Gen4x4, le S95, dont la vitesse peut atteindre 7,1 Go/s, est le choix idéal pour les passionnés de PC et les joueurs qui cherchent à pousser la bande passante des SSD jusqu'aux limites extrêmes sur la nouvelle plateforme Rocket Lake-S. Il est construit avec TLC 3D NAND fiable et offre des vitesses de lecture/écriture plus de 2 fois plus rapides que les SSD Gen3x4 pour offrir une valeur incroyable, de grandes performances. Gardez le disque à son meilleur niveau de performance pendant des années.



Le S90 est équipé d'une flash TLC, d'un tampon de cache DRAM. Des vitesses allant jusqu'à 5 Go/s



Le S90 est équipé de flash TLC, d'un tampon de cache DRAM et offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles pouvant atteindre 5 Go/4,4 Go par seconde. Et il a déjà reçu les recommandations de célèbres tech-medias mondiaux tels que TeakTown et PCGAMERs.



S92, la meilleure valeur par Go par rapport aux autres SSD Gen4x4



Le S92 peut atteindre une vitesse de 4,9 Go/s en lecture séquentielle et de 3,6 Go/s en écriture séquentielle. Avec des niveaux de performance de 4,9 Go/s, Addlink tente d'offrir aux clients un produit plus compétitif en termes de prix. Grâce à la technologie de stockage 3D QLC NAND, le S92 PCIe Gen 4x4 intègre une densité de cellules de mémoire beaucoup plus élevée, ce qui permet une plus grande capacité de stockage dans un encombrement réduit - jusqu'à 4 To.



Les SSD addlink S90, S92 et S95 sont prêts pour les dernières cartes mères AMD Ryzen 3rd Gen X570/B550 et Intel Rocket Lake 11th Gen Z590 celles avec l'interface PCIe 4.0. Et compatibles avec la plupart des ordinateurs de bureau et portables de toutes les grandes marques.



