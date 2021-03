LINKSYS nous propose un nouveau routeur : Le Dual-Band AX5400 WiFi 6.



















Système de routeur Linksys Full EasyMesh compatible Wifi 6



Connectivité wifi complète et couverture totale du signal qui s'adapte à la taille de votre maison et à son environnement dynamique grâce à la technologie EasyMesh et Wifi 6.



Prend en charge même les plus grands accapareurs de WiFi. Avec 4 fois plus de capacité, quel que soit le nombre d'appareils que chacun utilise dans votre maison pour apprendre en ligne, travailler à domicile, streamer, jouer et rester connecté, WiFi 6 peut le supporter.



CPU tri-core 1.5GHz



Une puissance de traitement CPU triple rapide pour les flux exigeants et intensifs en bande passante de vidéo, d'audio et de trafic web en même temps.



Streaming, jeux et binge non-stop



Désormais, tous les membres de votre foyer peuvent jouer, streamer ou chatter simultanément sans décalage, mise en mémoire tampon ou perte de connexion WiFi.



La dernière et la plus puissante technologie WiFi 6



Découvrez la vitesse ultra-rapide du WiFi gigabit avec une largeur de canal maximale de 160 MHz.



Téléchargez plus rapidement grâce aux 6 flux spatiaux parallèles et aux capacités MU-MIMO.



Expérience de jeu mobile rapide et sans décalage en WiFi avec la dernière technologie OFDMA.



5 ports à vitesse Gigabit pour connecter votre modem, votre PC et vos appareils filaires



Les multiples ports Ethernet offrent une connectivité polyvalente.



WPA3 et pare-feu intégré



Protégez votre trafic sans fil et votre réseau grâce au protocole de sécurité complexe WPA3 et au pare-feu intégré State Packet Inspection.



Ne vous inquiétez pas et évitez les intrusions en recevant toujours les derniers correctifs de sécurité avec la mise à jour automatique du micrologiciel.



Mise à jour du micrologiciel sans souci pour garantir l'efficacité des performances.



Fonctionne avec les appareils existants et rétrocompatible avec les normes sans fil WiFi 5 et antérieures les derniers correctifs de sécurité avec la mise à jour automatique du firmware.



Les réseaux WiFi EasyMesh utilisent plusieurs points d'accès qui fonctionnent ensemble pour former un réseau maillé unifié qui fournit un WiFi intelligent et efficace dans toute la maison et les espaces extérieurs.



Pas de date pour le moment.



Le prix serait de : 140 euros.



LINKSYS