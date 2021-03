VIEWSONIC nous propose un nouvel écran : Le VA2732-MHD-7.



Le ViewSonic VA2732-MHD est un moniteur Full HD de 27 pouces doté de la technologie IPS et d'une connectivité flexible pour une utilisation au bureau ou à la maison. Grâce à la technologie SuperClear IPS et à la résolution Full HD, les images sont claires et détaillées sous de nombreux angles de vue.



Les haut-parleurs intégrés garantissent un son net et puissant, tandis que les entrées DisplayPort, HDMI et VGA permettent une plus grande souplesse de configuration lors de la connexion avec d'autres appareils. L'écran sans bords sur trois côtés du VA2732-MHD offre une expérience de visionnage fluide et est équipé de la technologie Eye Care pour aider à réduire la fatigue oculaire résultant de longues périodes de visionnage. La compatibilité VESA assure une adaptation simple que ce soit pour des configurations multi-écrans ou pour des fixations murales.



















SuperClear IPS



Profitez de couleurs vives et riches et d'une luminosité constante, quel que soit le point de vue. Grâce à la technologie de dalle SuperClear IPS, le moniteur offre une qualité d'image constante, que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de côté ou de face.



Résolution Full HD 1080p



Ce moniteur offre une résolution Full HD de 1920x1080 pour des images incroyables, pixel par pixel. Vous bénéficierez d'une clarté et de détails incroyables, que vous travailliez, jouiez ou profitiez des dernières nouveautés en matière de divertissement multimédia.



Taux de Rafraichissement de 75Hz



Avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, ce moniteur offre une grande fluidité visuelle et des graphismes exceptionnels, quelle que soit la vitesse à laquelle se déroule l'action dans le jeu.



Pas de déchirement de l'image et moins de scintillements lorsque des objets sont en mouvement



Pour répondre à une variété de fréquences d'images provenant de vidéos ou de jeux, l'Adaptive Sync offre un taux de rafraîchissement très variable de 48 à 75Hz afin d'éviter les déchirements de l'image.



Double Haut-Parleurs Intégrés



Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur allie des performances d'écran impressionnantes à un son stéréo de grande qualité pour une expérience multimédia immersive.



Connectivité Flexible



Les entrées DisplayPort, HDMI et VGA vous donnent la liberté de connecter votre moniteur à un large éventail d'appareils.



ViewMode : Meilleur rendu des couleurs et réglages intuitifs



La fonction exclusive ViewMode de ViewSonic offre des préréglages “Game”, “Movie”, “Web”, “Text” et “Mono”. Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité afin d'offrir une expérience visuelle optimisée pour différentes utilisations de l'écran.



Faible Consommation d'Energie



Le mode Eco du VA2732-MHD, qui permet d'économiser l'énergie, prend en compte l'efficacité énergétique tout en offrant des performances exceptionnelles de l'écran.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



VIEWSONIC