Microsoft publie des mises à jour supplémentaires de Windows 10 pour résoudre les problèmes persistants de BSOD de l'imprimante.







Au début du mois de mars, Microsoft a publié une mise à jour Patch Tuesday, qui a malheureusement révélé de nombreux problèmes liés aux imprimantes, entraînant dans certains cas l'apparition de l'écran bleu de la mort (BSOD). Ce problème était dû à des conflits de pilotes dans Windows lorsque les utilisateurs voulaient imprimer. La société a ensuite rapidement reconnu le problème, fourni une solution de contournement et un correctif dans les jours qui ont suivi. Aujourd'hui, Microsoft publie une nouvelle mise à jour hors bande pour régler le problème une fois pour toutes... espérons-le.



Comme Microsoft l'explique dans ses récentes annonces, des problèmes sont apparus lorsque les utilisateurs ont voulu imprimer du contenu graphique. Le problème, qui découle des mises à jour du 9 et du 15 mars, pouvait entraîner "des graphiques manquants ou en couleur unie, des problèmes de mauvais alignement/formatage ou l'impression de pages/étiquettes vierges."



Désormais, une mise à jour optionnelle hors bande est disponible dans le catalogue Microsoft Update et sur Windows Update. Microsoft "vous recommande d'installer cette mise à jour uniquement si vous êtes concerné par ce problème". Peut-être sont-ils préoccupés par l'apparition d'autres problèmes si vous installez le correctif et que vous n'avez pas eu de problèmes auparavant.



Dans tous les cas, les versions suivantes de Windows ont reçu le correctif pour l'imprimante :



- Windows 10, version 20H2 et Windows Server, version 20H2 (KB5001649),

- Windows 10, version 2004 et Windows Server, version 2004 (KB5001649),

- Windows 10, version 1909 et Windows Server, version 1909 (KB5001648),

- Windows 10, version 1809 et Windows Server 2019 (KB5001638),

- Windows 10, version 1803 (KB5001634),

- Windows 10, version 1607 et Windows Server 2016 (KB5001633),

- Windows 10, version 1507 (KB5001631).



Comme il ne s'agit pas de toutes les versions de Windows concernées, Microsoft s'efforcera de diffuser des mises à jour pour les autres versions de Windows dans les jours à venir. Si vous devez effectuer une mise à jour, vous pouvez naviguer dans Paramètres, Mise à jour et Sécurité, et appuyer sur le bouton Vérifier les mises à jour, ou télécharger et installer les mises à jour facultatives dans le menu.



