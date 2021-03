ASUS présente le ventilateur ROG Strix XF 120.



ASUS présente le ventilateur PWM à 4 broches ROG Strix XF 120 pour les boîtiers de PC, les radiateurs et les refroidisseurs de CPU. Il s'agit d'un ventilateur polyvalent de 120 mm conçu pour offrir un équilibre optimal entre le flux d'air et la pression statique. Le ROG Strix XF 120 est doté d'une esthétique ROG haut de gamme, notamment un logo ROG polychrome sur le cœur du ventilateur qui brille sous tous les angles, un logo ROG argenté sur le cadre et un câble gainé pour plus de discrétion.







Le ventilateur ROG Strix XF 120 utilise la technologie de lévitation magnétique qui empêche l'inclinaison et la friction, ce qui permet d'obtenir des performances exceptionnelles, un faible niveau sonore et une durée de vie plus longue, jusqu'à 400 000 heures. Le ventilateur est livré avec des coussinets et des supports anti-vibration intégrées. Le ventilateur est contrôlé par PWM avec une plage de fonctionnement de 240 à 1800 RPM.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







Caractéristiques du ROG Strix XF 120 :



- Mélange optimal de flux d'air et de pression statique : permet une utilisation en tant que ventilateur de boîtier de PC, de radiateur ou de refroidisseur de CPU,

- Roulement MagLev : Stabilise le rotor pour réduire la friction et le bruit et offre une durée de vie de 400 000 heures,

- Profil acoustique minimisé : Performances de refroidissement silencieuses de 22,5 dB(A) et ajustées pour offrir une fréquence sonore stable et régulière,

- Conception aérodynamique des pales et du cadre du ventilateur : Minimise les turbulences et maximise le flux d'air,

- Plage de fonctionnement étendue : plage de 250 à 1800 tr/min pour plus de flexibilité et pour créer une courbe de ventilation silencieuse (le ventilateur tourne à vide à 0 % d'utilisation PWM),

- Coussinets et support anti-vibration : Réduit les vibrations et empêche les cliquetis,

- Garantie de 5 ans.



ASUS n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus sur le ventilateur ROG Strix XF 120, rendez-vous sur le site : Cliquez ICI.



