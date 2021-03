Logiciel Magician 6.3 pour les SSD Samsung.







Samsung propose une nouvelle version 6.3.0 du logiciel de maintenance Magician pour les différents SSD grand public de la marque. La liste des changements par rapport à la précédente version 6.2.1 n'est pas encore disponible, mais on sait déjà que le support de nouveaux SSD a été ajouté comme le modèle 2.5" SATA 870 EVO annoncé en janvier ainsi que le modèle M.2 PCIe NVMe 980 sorti plus récemment qui est une version castrée (sans mémoire DRAM) et moins chère du 980 PRO.







D'autres améliorations ont sans doute été ajoutées au Magician 6.3.0, mais il faudra attendre la publication du changelog PDF pour en savoir plus.



Pour rappel, l'application Magician permet de mettre à jour le firmware des SSD Samsung, mais aussi de tester leurs performances, de diagnostiquer leur état de santé, d'effacer complètement leurs données, d'optimiser leurs performances (avec le RAPID Mode notamment). C'est aussi un très bon moyen pour identifier précisément le SSD Samsung que l'on possède et ses différentes caractéristiques (capacité, numéro de modèle et de série, interface...).



À noter que le logiciel Data Migration a également été mis à jour début mars afin de supporter le SSD 980. Ce logiciel sert à cloner un disque dur (ou un SSD) pour migrer les données existantes vers un nouveau SSD.



Téléchargement pour Windows 7/8/8.1/10



- Application Samsung Magician 6.3.0.330 : Cliquez ICI,

- Application Samsung Data Migration 4.0.0.16 : Cliquez ICI.



