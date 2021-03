Patriot lance les clés USB 3.1 Supersonic Rage Pro.



Patriot Memory a lancé aujourd'hui la gamme de clés USB 3.1 Supersonic Rage Pro. Successeurs de la série Supersonic Rage de 2013, ces disques sont mis à jour avec les dernières flash 3D NAND, les contrôleurs et le support des dernières technologies. Les clés tirent parti de l'interface USB 3.1 Gen1 type-A (5 Gbps) et du protocole UASP (USB-attached SCSI).











Ses fabricants revendiquent des vitesses de transfert séquentiel allant jusqu'à 420 Mo/s et des performances d'accès aléatoire 4K allant jusqu'à 8 000 IOPS, ce qui rend ces disques adaptés à Windows-to-Go (WTG) et aux applications BYOD similaires. Les disques sont disponibles dans les capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go, et sont construits dans un format conventionnel à deux pièces.



Disponible dès maintenant, la variante 128 Go est vendue au prix de 39.99 euros, la variante 256 Go à 59.99 euros et la variante 512 Go à 109.99 euros.



TECHPOWERUP