Promo Gamesplanet : 400 RPG et jeux d'aventure à petits prix (jusqu'à -91%), avec un jeu offert.



Jusqu'au 26 mars 2021 à 10h, la plateforme Gamesplanet propose plus de 400 RPG et jeux d'aventure à petits prix (jusqu'à -91% de réduction). Et pour toute commande d'un montant minimum de 8 €, une copie de The Council est offerte.







Actuellement, la plateforme Gamesplanet fête son quinzième anniversaire et en profite pour faire quelques cadeaux. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 26 mars à 10h, plus de 400 RPG et jeux d’aventure sont proposés en promotion, avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à -91%.



Dans le lot, on trouve des références saluées par la critique comme A Plague Tale: Innocence à 11,99 € (-73%) ou Greedfall à 17,99 € (-64%), des jeux en ligne comme Conan Exiles (-63%) et sa dernière extension Isle of Siptah (-25%), des grands classiques du genre, à commencer par la plupart des Elder Scrolls (incluant les différentes versions de l’extension The Elder Scrolls Online: Greymoor à 9,99 € soit une remise de 67%), la série des Gothic, des The Banner Saga ou encore Star Wars: Knights of the Old Republic à 1,99 €. On y trouve aussi des titres récents comme Werewolf: The Apocalypse – Earthblood à 29,99 € (-25%) et ses différents packs ou encore le casse-tête Peaky Blinders: Mastermind à 9,99 € (-60%), entre autres...



Et pour faire bonne mesure, en ajoutant le code promotionnel « RPGPARTY » à toute commande d’un montant minimum de 8 €, les acquéreurs recevront également une copie offerte de The Council, le jeu d'aventure narratif de Big Bad Wolf Studio.



Pour voir la liste complète des 400 titres : Cliquez ICI.



