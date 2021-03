Scarlet Nexus sort en juin et une série animée est prévue pour cet été.







Préparez-vous à être bizarre, car Scarlet Nexus, le nouveau jeu d'action-RPG de l'équipe Tales de Bandai Namco, a une date de sortie ! En plus de cela, une nouvelle série animée Scarlet Nexus produite par Sunrise (Mobile Suit Gundam, Cowboy Bebop) arrivera également cet été. Vous pouvez découvrir ci-dessous un nouveau trailer de gameplay pour Kasane, le personnage de Scarlet Nexus.



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Et voici un bref teaser de l'anime Scarlet Nexus, qui fera l'objet d'une sortie mondiale cet été via Funimation.



Pour le teaser : Cliquez ICI.



Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Scarlet Nexus est un mélange unique de combats de style Devil-May-Cry, d'éléments de RPG et d'ennemis au design étrange, apparemment tirés d'un jeu Silent Hill.



Voici comment Bandai Namco décrit l'histoire du jeu :



Dans un futur lointain, une hormone psionique a été découverte dans le cerveau humain, conférant aux gens des pouvoirs extra-sensoriels et changeant le monde tel que nous le connaissons. Au moment où l'humanité entrait dans cette nouvelle ère, des mutants dérangés connus sous le nom d'Autres ont commencé à descendre du ciel avec une soif de cerveaux humains. Hautement résistants aux méthodes d'attaque conventionnelles, des mesures extrêmes ont dû être prises pour combattre cette menace écrasante et préserver l'humanité.



Les personnes dotées de capacités extra-sensorielles aiguës, connues sous le nom de psioniques, étaient notre chance de combattre l'assaut venu du ciel. Jusqu'à ce jour, les psioniques ont été repérés pour leurs talents et recrutés dans l'Other Suppression Force (OSF), la dernière ligne de défense de l'humanité. Jouez le rôle de Yuito Sumeragi, une nouvelle recrue de l'OSF visant à devenir un psionique d'élite comme celui qui l'a sauvé quand il était enfant. Armé d'un talent en psychokinésie, explorez la ville futuriste de New Himuka et découvrez les mystères d'un futur Brain Punk pris entre la technologie et les capacités psychiques dans Scarlet Nexus.



Scarlet Nexus sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 le 25 juin 2021.



