TECHPOWERUP nous propose le test des : CORSAIR iCUE SP120 RGB ELITE.



Cela fait un moment que je n'ai pas testé de ventilateurs - en fait, cela fait presque un an en raison d'un déménagement à travers les océans qui a apparemment pris une éternité. Je suis toujours en train de mettre en place mon système complet pour les tests de ventilateurs, y compris une mesure audio attendue depuis longtemps, mais CORSAIR a décidé qu'il n'attendait personne et continue sans relâche avec un rythme fervent de sorties de produits ce mois-ci. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à leur dernière addition à la populaire série SP de ventilateurs à flux d'air optimisé et merci encore à CORSAIR pour l'envoi d'échantillons à TechPowerUP !







Les ventilateurs CORSAIR iCUE SP RGB ELITE sont disponibles en deux tailles, 120 et 140 mm, et CORSAIR m'a envoyé les deux pour que je puisse les tester. La section de performance de cette revue s'en tiendra seulement aux ventilateurs de 120 mm pour s'adapter au reste de la base de données de test, mais étant donné que ces ventilateurs sont probablement tous sur les regards sur la performance, il a été logique de les présenter ensemble. Ce sont les mêmes ventilateurs qui ont été livrés avec certains de leurs boîtiers récemment, et il y a clairement eu assez de demande de la part des clients pour acheter des ventilateurs de remplacement pour qu'il y ait enfin une solution de détail pour l'achat.



Les ventilateurs SP RGB PRO sont presque identiques car ils possèdent les mêmes huit LED RVB adressables par ventilateur, mais ce sont des ventilateurs à 3 broches contrôlés par la tension qui sont encore plus optimisés en termes de flux d'air. Il peut sembler injuste que nous les testions en tant que ventilateurs de radiateur pour le refroidissement par eau, mais c'était ça ou rien, alors allons de l'avant en gardant cette mise en garde à l'esprit en commençant par jeter un coup d'œil aux spécifications des deux ventilateurs dans les tableaux ci-dessous.







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP