Noctua présente le refroidisseur de CPU Redux Line et le kit de second ventilateur.



Noctua a présenté aujourd'hui le NH-U12S redux, le premier refroidisseur de CPU de sa ligne de produits redux. Fidèle à l'esprit de la gamme redux, le NH-U12S redux reprend le concept éprouvé du NH-U12S original et primé et le réduit à son noyau essentiel : un refroidisseur de 120 mm silencieux et de qualité avec des accessoires rationalisés, hautement compatibles, faciles à installer et à un prix accessible. Avec le kit de second ventilateur NA-FK1, le NH-U12S redux peut être mis à niveau vers une configuration à double ventilateur push/pull pour améliorer encore les performances.







"Nos ventilateurs de la gamme redux ont acquis une excellente réputation en offrant la qualité Noctua sans se ruiner", déclare Roland Mossig (PDG de Noctua). "Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter notre premier refroidisseur de CPU de la gamme redux, qui fait exactement la même chose. Nous sommes convaincus que le NH-U12S redux sera un choix parfait pour tous ceux qui ont toujours voulu un dissipateur Noctua mais qui ne pouvaient pas justifier l'investissement."







Le Noctua NH-U12S redux est une version simplifiée et à prix abordable de l'emblématique NH-U12S qui s'est imposé comme une référence en matière de refroidisseurs de CPU 120 mm minces et hautement compatibles. La version redux utilise la même disposition éprouvée du dissipateur thermique qui garantit une compatibilité à 100 % avec les modules de RAM de grande taille ainsi qu'une excellente compatibilité avec les boîtiers et les cartes PCIe.



Grâce au populaire ventilateur PWM NF-P12 redux-1700, qui prend en charge le contrôle automatique de la vitesse par la carte mère, il offre des performances élevées en charge et est très silencieux en veille. Dans le même temps, le système de montage professionnel SecuFirm2 de Noctua, réputé pour sa qualité et le composé thermique NT-H1 préappliqué font de l'installation un jeu d'enfant. Soutenu par la garantie fabricant de 6 ans de Noctua, le NH-U12S redux est un choix intelligent et abordable pour un refroidisseur 120mm silencieux et de haute qualité.







Tout comme pour les refroidisseurs plus chers de Noctua, les futurs kits de mise à niveau de montage pour le NH-U12S redux seront fournis gratuitement si cela est techniquement possible, ce qui en fait un investissement sûr à long terme.







Les utilisateurs qui souhaitent améliorer encore l'efficacité du refroidissement du NH-U12S redux peuvent le faire avec le nouveau kit optionnel NA-FK1 qui contient un deuxième ventilateur PWM NF-P12 redux-1700, des clips de ventilateur, des coussins anti-vibration, un câble en Y et des adaptateurs à faible bruit. En faisant évoluer le refroidisseur vers une configuration à double ventilateur de type push/pull, le NA-FK1 permet d'obtenir des performances encore meilleures ou de réduire les niveaux de bruit en faisant tourner les deux ventilateurs à des vitesses inférieures.







Prix et disponibilité



Les prix de détail suggérés par le fabricant sont de 49.90 euros pour le NH-U12S redux et de 16.90 euros pour le kit NA-FK1.



Maintenant disponible dans les magasins officiels Amazon de Noctua dans le monde entier.



Pour plus d'informations :



- Noctua NH-U12S redux : Cliquez ICI,

- Noctua NA-FK1 Kit : Cliquez ICI.



