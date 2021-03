TEAM GROUP INC nous propose diverses nouveautés.



La marque T-CREATE de TEAMGROUP, qui donne aux créateurs du monde entier les outils nécessaires pour exprimer leur créativité et leur inspiration, a de nouveau actualisé ses gammes de produits avec le lancement aujourd'hui de la mémoire de bureau EXPERT DDR4 OC10L, du SSD CLASSIC PCIe 4.0 et de la mémoire pour ordinateur portable CLASSIC DDR4 10L. T-CREATE continue de lancer divers nouveaux produits avec des spécifications améliorées, produisant du matériel puissant pour répondre aux besoins des créateurs.







La carte T-CREATE EXPERT DESKTOP DDR4 OC10L dispose non seulement d'une capacité de 32 Go par module, mais aussi d'une fonction d'overclocking qui augmente automatiquement sa fréquence à 3600 MHz, offrant ainsi un overclocking sans souci avec des performances stables à haute fréquence. Elle est proposée dans une finition grise titane qui reflète le minimalisme de bon goût de la gamme de produits EXPERT. En outre, la mémoire utilise un PCB à 10 couches avec une conception anti-bruit spécialisé pour une meilleure capacité de traitement, permettant aux créateurs de travailler sur des tâches simultanément, qu'il s'agisse de produire des animations, de monter des vidéos ou de convertir des fichiers volumineux. Elle améliore considérablement l'efficacité du travail et excelle dans le multitâche pendant les projets créatifs.







Le SSD T-CREATE CLASSIC PCIe 4.0 est un disque à état solide conçu pour le multitâche, combinant d'excellentes performances et un design esthétique. Prenant en charge la dernière interface haute performance M.2 PCIe Gen4x4 avec des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 5 000/4 400 Mo/s, il est 40% plus performant que les SSD Gen3x4. Avec cette mise à niveau, le temps d'attente pour les conversions de fichiers est considérablement réduit. Les créateurs peuvent profiter d'une expérience plus rapide et plus fluide lors de l'utilisation de logiciels de conception architecturale et de rendu 3D, tels que SketchUp ou Lumion, et avoir l'esprit tranquille, car il est équipé d'un contrôleur très stable et d'un micrologiciel personnalisé, ce qui en fait le meilleur SSD pour protéger les créations précieuses.







En plus des ordinateurs de bureau, T-CREATE s'adresse aux utilisateurs d'ordinateurs portables en présentant la T-CREATE CLASSIC LAPTOP (SO-DIMM) DDR4 10L. Une seule clé a une grande capacité allant jusqu'à 32 Go et permet aux créateurs d'exécuter simultanément plusieurs opérations exigeantes. Il est livré avec un écarteur de style classique et utilise également un PCB à 10 couches avec une conception anti-bruit pour une meilleure capacité de traitement et fournissant des opérations plus stables, cochant toutes les cases d'une excellente mise à niveau de mémoire portable. Le module a été rigoureusement testé pour garantir sa compatibilité et sa stabilité. Il peut prendre en charge jusqu'au dernier iMac 27" (2020) et les ordinateurs portables équipés de processeurs INTEL 11th Gen Series et AMD 5000 Series.







Voici les fiches techniques :







Les trois nouveaux produits T-CREATE mentionnés dans le communiqué de presse seront disponibles à la vente dans le monde entier en avril 2021.



Pour plus d'informations :



- T-Create Expert DDR4 OC10L UDIMM : Cliquez ICI,

- T-Create Classic PCIe 4.0 SSD : Cliquez ICI,

- T-Create Classic SO-DIMM DDR4 10L : Cliquez ICI.



