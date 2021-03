AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.3.1 Bêta.







Avec le lancement officiel aujourd'hui des nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6700 XT qui complètent les séries 6800 et 6900, AMD se devait bien évidemment de publier de nouveaux drivers Radeon Software ce qui est le cas avec la version 21.3.1 (première version de mars 2021).







Mais ce pilote Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 ne se borne pas au support du GPU Radeon RX 6700 XT puisqu'il est aussi question, d'après nos constatations, de la prise en charge des processeurs mobiles Ryzen PRO 5000 Series (nom de code Cezanne) dévoilés un peu plus tôt dans la semaine. Ces derniers embarquent une solution graphique Radeon Graphics.



On apprend aussi l'ajout d'optimisations pour le second contenu téléchargeable (DLC) de DOOM Eternal : The Ancient Gods à savoir la Part Two cinq mois après la partie One.







Toujours concernant les jeux, de nouvelles extensions Vulkan font leur apparition dans ces drivers 21.3.1 : VK_KHR_synchronization2, VK_EXT_4444_formats, VK_EXT_conditional_rendering et VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion. On constate d'ailleurs que le pilote supporte maintenant la version 1.2.170 de l'API Vulkan.



Mais ce qui attire avant tout l'œil dans le changelog proposé par AMD concerne les deux technologies Radeon Boost et Radeon Anti-Lag qui servent respectivement à booster les performances en ajustant automatiquement la résolution d'affichage et à diminuer la latence système (en quelque sorte comme le Reflex de NVIDIA). Ces deux technologies sont enfin compatibles avec l'API DirectX 12 grâce à cette mise à jour ce qui leur faisait cruellement défaut jusqu'à présent.



Pour rappel, Radeon Boost fonctionnait uniquement avec l'API DX11 alors que Radeon Anti-Lag supporte aussi DX9, DX11 et Vulkan. AMD précise que lorsqu'il est activé sur une carte graphique Radeon RX 6000 Series, le mode Radeon Boost exploite la fonctionnalité Variable Rate Shading (VRS) pour optimiser encore plus les performances des jeux DX12. Toutefois, Radeon Boost ne fonctionne pour le moment qu'avec une poignée de jeux DX12.



Liste des jeux compatibles Radeon Boost en DirectX 12 :



- Borderlands 3,

- Call of Duty : Modern Warfare,

- Cyberpunk 2077,

- Fortnite,

- Metro Exodus,

- Resident Evil 3,

- Rise of Tomb Raider,

- Shadows of Tomb Raider.



À noter également dans ce pilote Radeon 21.3.1 un nouvel outil de test des performances graphiques dans le panneau de configuration Radeon Software ainsi que la correction d'une quinzaine de bugs en tous genres. On peut citer au hasard le plantage de Call of Duty : Modern Warfare lorsque le Ray Tracing est activé avec un GPU Radeon RX 6000 Series.



Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.1 beta pour les APU/GPU Radeon HD 7000/8000/R 200/300/Fury/RX 400/500/600/Vega/5000/6000



- Windows 10 64 bits (x64) WHQL : Cliquez ICI,

- Windows 7 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



