Sapphire lance les Radeon RX 6700 XT Pulse et NITRO+.



Sapphire lance aujourd'hui ses deux cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 XT personnalisées, la premium RX 6700 XT NITRO+ (que nous avons testée ici) et l’économique RX 6700 XT Pulse. La NITRO+ est équipée d'une solution de refroidissement haut de gamme à trois fentes avec trois ventilateurs, un dissipateur thermique composé d'ailettes en aluminium, un dissipateur thermique indépendant pour la zone de mémoire et un trio de ventilateurs.



Elle est également dotée de tous les éclairages RVB que vous souhaitez et propose également un connecteur ARGB à 3 broches. La carte est livrée avec l'overclock d'usine le plus élevé de Sapphire, faisant fonctionner la RX 6700 XT jusqu'à 2,65 GHz max boost (comparé à 2,57 GHz référence).



















La Sapphire RX 6700 XT Pulse semble utiliser une version légèrement réduite du PCB NITRO+, avec un refroidisseur plus petit baptisé Dual-X. La carte fait strictement 2 fentes d'épaisseur, et 26 cm de longueur. Elle est équipée d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium dense dans lequel le dissipateur principal gère le GPU, ainsi que la mémoire et le VRM, et est ventilé par une paire de ventilateurs de 100 mm avec des roues à ailettes.



La Pulse a un léger overclocking d'usine à 2,58 GHz. Vous bénéficiez toujours de la fonction pratique de double BIOS qui est également disponible dans le NITRO+. Le prix de la RX 6700 XT Pulse devrait avoisiner les 529 Dollars et celui de la RX 6700 XT NITRO+ les 579 Dollars, soit deux prix assez élevés par rapport au prix de base de 479 Dollars de la RX 6700 XT.



