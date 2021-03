CORSAIR lance les ventilateurs SP RGB ELITE Series.



CORSAIR, leader mondial sur le marché des équipements pour le jeu et des composants hautes performances, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme de ventilateurs de refroidissement RGB, la iCUE SP RGB ELITE Series. Avec huit LED RGB intenses paramétrables individuellement par ventilateur et la technologie CORSAIR AirGuide pour un flux d’air dirigé performant, les SP RGB ELITE Series sont maintenant disponibles aux formats 120 mm et 140 mm pour refroidir et illuminer n’importe quel système.



Les ventilateurs SP120 RGB ELITE sont disponibles dans un kit de trois ventilateurs avec un contrôleur d’éclairage iCUE Lighting Node CORE inclus ou en tant que ventilateur simple pour augmenter le refroidissement de votre système. Les ventilateurs SP140 RGB ELITE existent en kit de deux ventilateurs avec l’iCUE Lighting Node CORE ou en tant que ventilateur simple.







Chaque ventilateur SP RGB ELITE est équipé de huit LED RGB paramétrables individuellement, offrant un éclairage envoûtant tout en refroidissant votre PC. Pour contrôler facilement l’éclairage RGB, le kit de trois ventilateurs SP120 RGB ELITE et le kit de deux ventilateurs SP140 RGB ELITE incluent l’iCUE Lighting Node CORE compact, se connectant à votre PC via de simples connexions USB 2.0 et SATA. Avec le Lighting Node CORE, les effets lumineux sont personnalisables via le puissant logiciel CORSAIR iCUE et peuvent être synchronisés avec tous les appareils CORSAIR RGB de votre configuration pour créer des spectacles lumineux saisissants sur l’ensemble de votre écosystème iCUE.







Les ventilateurs SP RGB ELITE Series sont dotés de la technologie CORSAIR AirGuide, avec des pales antivortex sur le châssis qui dirigent le flux d’air en un cône concentré vers les composants de votre PC. Avec le contrôle PWM, vous pouvez régler la vitesse des ventilateurs entre 550 tr/min et 1 500 tr/min (pour le SP120 RGB ELITE) ou entre 450 tr/min et 1 200 tr/min (pour le SP140 RGB ELITE). Les ventilateurs SP RGB ELITE fournissent un flux d’air élevé lorsqu’ils sont utilisés à des fins d’aspiration, d’évacuation ou lorsqu’ils sont installés sur un radiateur à refroidisseur liquide ou un dissipateur thermique.







La SP RGB ELITE Series utilise des pales transparentes conçues à la fois pour un fonctionnement silencieux et pour un éclairage RGB diffusé de manière uniforme, offrant un niveau sonore de 18 dBA. Associant un éclairage RGB intense avec un refroidissement efficace et ciblé, la SP RGB ELITE Series est le nouveau phare de votre PC.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le kit de trois ventilateurs CORSAIR iCUE SP120 RGB ELITE Performance 120 mm, le ventilateur CORSAIR iCUE SP120 RGB ELITE Performance 120 mm, le kit de deux ventilateurs CORSAIR iCUE SP140 RGB ELITE Performance 140 mm et le ventilateur CORSAIR iCUE SP140 RGB ELITE Performance 140 mm sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Les produits SP120 RGB ELITE et SP140 RGB ELITE Series sont vendus avec une garantie de deux ans et sont secondés par le réseau d’assistance clientèle mondiale de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts des produits SP120 RGB ELITE et SP140 RGB ELITE Series, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Pour en savoir plus sur la gamme CORSAIR SP RGB ELITE Series, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Pour obtenir la liste complète des ventilateurs de refroidissement CORSAIR, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR