La nouvelle génération d'APU Van Gogh d'AMD prend en charge la mémoire DDR5 à quatre canaux.



AMD se prépare lentement à lancer sa prochaine génération d'unités de traitement accéléré (APU) orientées client, qui est la façon dont AMD désigne une combinaison CPU+GPU. Le futur design porte le nom de code Van Gogh, ce qui montre l'utilisation continue par AMD de noms historiques pour ses produits. L'APU est censé avoir un design similaire à celui du SoC des dernières consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S.



Cela signifie qu'il y aura des cœurs Zen 2 et des cœurs Zen 3. Cela signifie qu'il y a des cœurs Zen 2 présents avec les derniers graphiques RDNA 2, côte à côte dans le même processeur. Aujourd'hui, l'un des ingénieurs d'AMD a publié un journal de démarrage de l'échantillon technique du Van Gogh APU à quatre cœurs, montrant quelques informations très intéressantes.







Le journal de démarrage contient des informations sur le type de mémoire utilisé dans l'APU. Dans le journal, nous voyons une partie qui dit "[drm] RAM width 256bits DDR5", ce qui signifie que l'APU a une interface pour la mémoire DDR5 et qu'elle a une largeur de 256 bits, ce qui représente une configuration de mémoire à quatre canaux. Un bus mémoire aussi large est généralement utilisé pour les applications qui ont besoin d'une large bande passante.



Étant donné que Van Gogh utilise des graphiques RDNA 2, la société a besoin d'une bande passante mémoire suffisante pour empêcher le GPU de manquer de données. Bien que nous n'ayons pas beaucoup plus d'informations à ce sujet, nous pouvons nous attendre à entendre de plus amples détails prochainement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP