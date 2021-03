Microsoft introduit la prise en charge de l'Auto HDR sur PC pour certains jeux DirectX 11 et DirectX 12.



La gamme dynamique élevée (HDR) offre l'amélioration la plus impressionnante de l'expérience visuelle de l'histoire récente. Le HDR débloque une toute nouvelle gamme de couleurs avec plus d'intensité que les moniteurs standard, donnant vie aux jeux comme jamais auparavant. En novembre 2020, les consoles Xbox série X/S ont été lancées avec la fonction Auto HDR qui met automatiquement à niveau vos jeux rétrocompatibles de SDR à HDR pour tirer parti de cette innovation d'affichage étonnante et offrir une expérience visuelle plus riche, même sur les jeux déjà sortis.



Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter un aperçu de la fonction Auto HDR pour votre expérience de jeu sur PC et nous avons besoin de votre aide pour la tester. Une fois la fonction activée sur votre PC de jeu compatible HDR, vous obtiendrez automatiquement des visuels HDR impressionnants sur plus de 1000 jeux DirectX 11 et DirectX 12 supplémentaires !







Alors que certains studios de jeux développent des jeux pour PC HDR en les maîtrisant nativement pour le HDR, Auto HDR pour PC prend les jeux DirectX 11 ou DirectX 12 SDR uniquement et étend intelligemment la gamme de couleurs/luminosité jusqu'au HDR. Il s'agit d'une fonctionnalité de plate-forme transparente qui vous offrira une nouvelle expérience de jeu étonnante, tirant pleinement parti des capacités de votre écran HDR. Le terme "Auto" dans le titre indique à quel point il est facile d'activer cette fonction ; un simple basculement des paramètres vous permettra d'activer ou de désactiver cette fonction.



Configuration de l'Auto HDR



Du point de vue du matériel PC, si vous avez un PC équipé d'un moniteur HDR, vous êtes prêt ! Si vous souhaitez acquérir un moniteur HDR pour essayer Auto HDR, nous vous recommandons vivement d'en acquérir un qui soit certifié HDR. Auto HDR pour PC est actuellement une fonction de prévisualisation disponible uniquement dans le programme Windows Insider (Dev Channel). Pour découvrir cette fonctionnalité dès maintenant, vous devez rejoindre le programme et accéder à la version 21337 ou supérieure. Une fois que vous aurez rejoint le programme Insider (Dev Channel), si votre écran de PC est déjà configuré pour utiliser le HDR, vous recevrez automatiquement l'expérience de jeu Auto HDR pour PC.



Configuration de l'Auto HDR :



- Ouvrez Paramètres puis allez dans Système->Affichage

- Cliquez sur le lien Windows HD Color Settings

- Faites défiler vers le bas et trouvez le bouton Utiliser HDR.

- Si le bouton Utiliser HDR est activé, le bouton HDR automatique apparaît.



Développement futur



Auto HDR pour PC est en phase de prévisualisation et nous nous efforçons de l'améliorer continuellement avec vous. Par exemple, nous n'avons pas encore activé l'Auto HDR sur tous les titres DX11/DX12 car certains sont difficiles à identifier comme éligibles à l'Auto HDR ; nous pensons également que l'activation de l'Auto HDR uniquement pour les jeux est plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Nous travaillons déjà à la résolution de ces problèmes, à l'optimisation des performances et même à la personnalisation de votre expérience. Bien que la mise en œuvre d'Auto HDR nécessite une certaine puissance de calcul du GPU, nous ne pensons pas que cela ait un impact significatif sur votre expérience de jeu.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



MICROSOFT