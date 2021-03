Le plugin DLSS de NVIDIA Unreal Engine 4 introduit la technologie dans davantage de jeux.



Après l'ajout du DLSS de NVIDIA à Nioh 2 - The Complete Collection, Mount & Blade II : Bannerlord et Unreal Engine 4 le mois dernier, nous sommes heureux d'annoncer que le DLSS est désormais disponible dans Crysis Remastered et dans la démo gratuite de System Shock remake, et qu'il sera disponible dans The Fabled Woods au lancement du jeu le 25 mars 2021.



Le mois dernier, NVIDIA a annoncé que les développeurs de jeux pouvaient accéder au DLSS sous forme de plugin pour Unreal Engine 4.26 (UE4), ce qui leur permet d'ajouter plus facilement cette technologie à leurs jeux. Les développeurs n'ont pas tardé à tirer parti de cette technologie, la nouvelle démo de System Shock et The Fabled Woods étant les premiers jeux à ajouter le DLSS à l'aide du plugin.







Grâce à DLSS, les fréquences d'images sont considérablement accélérées, ce qui vous permet de bénéficier d'une jouabilité plus fluide et d'une marge de manœuvre permettant d'utiliser des effets, des résolutions de rendu et des raytracing de meilleure qualité. Pour les joueurs, seuls les GPU GeForce RTX sont dotés des Tensor Cores qui alimentent le DLSS, et avec le DLSS désormais disponible dans près de 40 titres, les GeForce RTX offrent les taux de trame les plus rapides dans les principaux titres triple A et les titres indépendants.



System Shock Adds DLSS







System Shock, sorti en 1994, est l'un des jeux d'action-aventure de type "simulation immersive" les plus influents de tous les temps. Il a donné naissance à des franchises populaires telles que Deus Ex, Thief et BioShock. Situé dans une station spatiale gouvernée par SHODAN, une sinistre IA, System Shock a été une expérience étonnante et transformatrice.



Night Dive Studios refait aujourd'hui l'intégralité du jeu dans Unreal Engine 4 afin qu'une nouvelle génération de joueurs puisse tenter de renverser SHODAN. Mieux encore, vous pouvez télécharger une démo aujourd'hui, qui a été améliorée avec NVIDIA DLSS (en utilisant notre plugin Unreal Engine 4) pour plus que doubler votre taux de trame en 4K.



Grâce à cette accélération massive, la majorité de nos GPU de bureau GeForce RTX 30 peuvent exploiter au maximum les graphismes de System Shock en 4K tout en jouant à 120 FPS pour une expérience optimale. Et en 2560x1440, chaque GPU GeForce RTX peut jouer à System Shock à plus de 144 FPS, la plupart dépassaient les 240 FPS !



"Le plugin Unreal Engine 4 permet d'ajouter facilement le NVIDIA DLSS à votre jeu, nous l'avons d'ailleurs installé ce week-end ", a déclaré Matthew Kenneally, ingénieur principal chez Night Dive Studios. "Apporter System Shock à une nouvelle génération de joueurs a été un travail d'amour pour notre équipe et l'impact de NVIDIA DLSS sur l'expérience du joueur est indéniable ".



Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



The Fabled Woods sort le 25 mars avec DLSS et Raytracing.







The Fabled Woods, du nouveau venu CyberPunch Studios et de l'éditeur chevronné Headup Games, tire parti de notre plugin NVIDIA DLSS pour Unreal Engine 4 afin d'apporter les améliorations de la technologie à leur jeu d'aventure, permettant aux GeForce RTX 3070 et plus de profiter du titre avec des paramètres maximaux et tous les effets de raytracing activés à plus de 60 FPS à 3840x2160.



Mis en œuvre en moins d'un jour sans aucune aide de NVIDIA, le plugin Unreal Engine 4 plug 'n' play récemment publié par DLSS permet d'augmenter les performances jusqu'à 1,6 fois en 4K. Jamais auparavant un plugin n'avait permis aux développeurs d'accélérer rapidement et facilement les performances de leurs titres pour des millions de joueurs à un tel degré.



"L'ajout de NVIDIA DLSS à The Fabled Woods a été facile grâce au plugin Unreal Engine 4, et l'impact sur les performances est substantiel ". Joe Bauer, fondateur de CyberPunch Studios. "Avec le plugin Unreal Engine 4, l'ajout de DLSS à The Fabled Woods était une évidence ; il ouvre vraiment DLSS à un tout nouveau monde de développeurs."



Crysis Remastered présente NVIDIA DLSS



Crysis de Crytek était le summum du jeu FPS immersif lors de sa sortie en 2007, et à la fin de l'année dernière, un remaster est arrivé sur les plages, utilisant les dernières techniques de rendu pour améliorer le titre tant apprécié. Maintenant, avec le lancement d'une nouvelle mise à jour de Crysis Remastered, NVIDIA DLSS rend votre expérience encore meilleure.



Foncez et tirez dans les jungles du jeu à des taux d'images plus rapides et plus fluides, ou réinvestissez vos nouvelles performances en activant des options supplémentaires et des effets de lancer de rayons, qui sont maintenant accélérés par les RT Cores que l'on trouve exclusivement sur les GPU GeForce RTX. Auparavant, ces effets fonctionnaient via un logiciel, mais désormais, grâce aux optimisations de l'API Vulkan et à d'autres améliorations, les performances sont nettement plus rapides, et encore plus rapides lorsque NVIDIA DLSS est activé.



Plus à venir



Avec l'ajout de 3 autres titres, il y a maintenant près de 40 jeux avec NVIDIA DLSS. De plus, de nombreux autres titres utilisent le raytracing et NVIDIA Reflex, qui est disponible dès maintenant sur les serveurs de test dans Overwatch et Rainbow Six Siege. Et bien sûr, de nombreuses autres implémentations de ces technologies attendent dans les coulisses d'être annoncées et publiées dans les semaines et les mois à venir.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



NVIDIA