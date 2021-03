TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS Radeon RX 6700 XT STRIX OC.



Nous avons avec nous la carte ASUS ROG STRIX Radeon RX 6700 XT O12G, la carte graphique RX 6700 XT la plus personnalisée de la société. AMD a lancé aujourd'hui la RX 6700 XT avec le nouveau silicium Navi 22 pour lutter contre le segment des performances à moins de 500 $ de NVIDIA, y compris les UGS populaires comme la GeForce RTX 3060 Ti et la RTX 3070. Il fait de 12 Go la nouvelle norme en matière de taille de mémoire et promet des capacités complètes de DirectX 12 Ultimate, y compris le raytracing en temps réel. L'acheteur cible est un joueur sérieux qui cherche à jouer à des jeux AAA et à des e-sports à 1440p avec des paramètres maximaux.







La Radeon RX 6700 XT est basée sur la toute dernière architecture graphique RDNA2 qui apporte un ensemble de fonctions convaincantes sur le marché du PC, se mettant presque au niveau de NVIDIA. L'approche d'AMD en matière de raytracing en temps réel consiste à utiliser des composants spéciaux appelés Ray Accelerators, qui calculent l'intersection des rayons, tandis que les compute shaders s'occupent de tout le reste, y compris des désobstructions. Pour y parvenir, AMD a considérablement renforcé les shaders programmables de cette architecture, en améliorant leur IPC et en les faisant tourner à des fréquences moteur extrêmement élevés. L'un des effets secondaires de cette évolution est la perspective de performances élevées de la carte dans les jeux qui ne disposent pas de raytracing.



Le silicium Navi 22 au cœur de la RX 6700 XT comporte physiquement 40 unités de calcul RDNA2, soit 2 560 processeurs de flux, 40 accélérateurs de rayons, 160 TMU et 64 ROP. L'augmentation de la taille de la mémoire de 12 Go par rapport à la génération précédente s'accompagne d'un problème : la largeur du bus mémoire est réduite à 192 bits. AMD a tenté de surmonter ce problème en utilisant les puces de mémoire GDDR6 standard les plus rapides, qui fonctionnent à 16 Gbps, et Infinity Cache, une mémoire cache rapide de 96 Mo qui amortit les transferts de données entre le GPU et la mémoire.



La ROG STRIX RX 6700 XT OC est équipée du refroidisseur DirectCU III de dernière génération, utilisé par les cartes ROG des séries RTX 30 et RX 6000 d'ASUS. Il est doté d'un gros dissipateur thermique à ailettes en aluminium ventilé par un trio de ventilateurs Axial-Tech. Vous bénéficiez également d'avantages tels qu'un double BIOS, une quantité impressionnante d'éclairages LED RVB, des connecteurs de ventilateur supplémentaires pour vous permettre de synchroniser votre ventilation avec la carte et une sortie RVB supplémentaire. ASUS n'a pas encore fourni d'informations sur les prix, et nous soupçonnons qu'elle finira par coûter près de 800 Dollars aux conditions actuelles du marché.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP