Microsoft va enfin s'attaquer aux bloatware de Windows 10 avec cette mise à jour majeure.







Quiconque construit un nouveau PC après le déploiement par Microsoft de sa prochaine mise à jour majeure de Windows 10, dont le nom de code est Sun Valley, remarquera l'absence de certaines applications. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne sont probablement pas celles que vous utilisiez beaucoup, voire pas du tout. La plus notable est sans doute Paint 3D, comme illustré ci-dessus, qui ne sera plus préinstallé sur Windows 10.



En substance, Microsoft élimine une partie des éléments superflus de Windows 10. Rien de très spectaculaire, mais quelques applications qui ne font rien d'autre qu'occuper de l'espace disque sont mises à la porte des nouvelles installations. Toutefois, si vous mettez à jour une version existante, les applications bannies resteront sur votre PC. De même, si elles vous manquent vraiment lors d'une installation propre de Windows 10, vous pouvez toujours les télécharger sur le Microsoft Store.



"3D Viewer et Paint 3D ne seront plus préinstallés lors des installations propres des dernières versions Insider Preview. Les deux applications seront toujours disponibles dans le Store et resteront sur votre appareil après une mise à jour de l'OS. Donc, si vous avez mis à jour votre PC comme d'habitude, vous ne devriez pas voir ces applications modifiées dans votre liste d'applications", explique Microsoft.



Outre 3D Viewer et Paint 3D, Microsoft supprime également Math Input Panel de sa liste de programmes préinstallés. Microsoft a pris la décision de le supprimer "en raison d'une utilisation de plus en plus faible".



"Cependant, le moteur de contrôle de saisie et de reconnaissance mathématique qui alimentait l'application reste sous la forme d'une fonctionnalité optionnelle intitulée 'Math Recognizer' qui peut être installée via Paramètres > Apps > Apps & fonctionnalités et en cliquant sur 'Optional features'", explique Microsoft.



En d'autres termes, même si l'application disparaît des nouvelles installations, les fonctions qu'elle permettait de saisir des équations mathématiques dans OneNote, Excel et ailleurs fonctionneront toujours.



Il ne s'agit en aucun cas de soustractions brutales, mais il est certainement agréable de voir Microsoft réduire la liste des applications préinstallées de Windows 10. Bien que certaines personnes puissent encore utiliser Paint 3D, la majorité des utilisateurs de Windows 10 ne le font pas, il est donc logique de s'en débarrasser. Microsoft mérite également des félicitations pour les avoir maintenus dans le Microsoft Store, pour tous ceux qui veulent encore les utiliser (tous les trois).



HOTHARDWARE