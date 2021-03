GIGABYTE/AORUS nous propose une nouvelle carte mère : La Z590 AORUS XTREME WATERFORCE.



Avec un design de pointe, d'excellentes fonctionnalités, une conception thermique impressionnante, une connectivité de nouvelle génération, un système audio de niveau Hi-Fi et une esthétique AORUS, la carte mère phare Z590 AORUS XTREME WATERFORCE domine la concurrence.



















DES PERFORMANCES INÉGALÉES



Pour libérer tout le potentiel du nouveau processeur Intel de 11e génération, la carte mère doit disposer de la meilleure puissance de processeur, de la meilleure mémoire et de la meilleure conception d'E/S la plus performante. Avec des composants de la meilleure qualité et la capacité de conception de GIGABYTE R&D, la Z590 AORUS XTREME WATERFORCE est une véritable bête parmi les cartes mères.



ARMURE THERMIQUE RÉACTIVE



Le Z590 AORUS XTREME WATERFORCE utilise une conception thermique innovante et sans précédent pour garantir la meilleure stabilité du CPU, du chipset et du SSD, ainsi que des températures basses en cas d'utilisation à pleine charge et de jeu.



CONNECTIVITÉ



Un produit phare doit être à l'épreuve du temps pour que votre système reste à la pointe de la technologie. Le Z590 AORUS XTREME offre une connectivité réseau, stockage et WIFI de nouvelle génération pour vous permettre de rester à la pointe de la technologie.



PERSONNALISATION



Le Z590 AORUS XTREME WATERFORCE offre un effet de lumière complet et des paramètres de personnalisation avec une esthétique exceptionnelle, permettant aux passionnés de construire un PC de jeu différent.



ULTRA DURABLE



GIGABYTE est réputé pour la durabilité de ses produits et son processus de fabrication de haute qualité. Il va sans dire que nous utilisons les meilleurs composants que nous pouvons trouver pour le Z590 AORUS XTREME WATERFORCE et que nous renforçons chaque emplacement afin de rendre chacun d'entre eux solide et durable.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



