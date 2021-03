BARROW présente l'écran d'extension externe FBEHD-01 pour une surveillance avancée en temps réel.



BARROW présente l'écran d'extension externe FBEHD-01 pour une surveillance avancée en temps réel. Le BARROW FBEHD-01 est un écran IPS de 8,8 pouces avec une résolution de 1920x480, un grand angle de vision et un taux de rafraîchissement de 60Hz. Les statuts de surveillance en temps réel sont basés sur les interfaces de surveillance AIDA64 qui incluent la charge du CPU, la charge de la mémoire, la charge de la mémoire graphique, la température du CPU, la température du GPU, la vitesse des ventilateurs, et autres.











Le BARROW FBEHD-01 peut être monté sur un radiateur ou dans un support pour téléphone portable. Il utilise un micro-USB 5V basse tension pour l'alimentation, que les utilisateurs peuvent connecter à un chargeur de téléphone, à une banque d'alimentation ou à un ordinateur. Pour l'affichage, le BARROW FBEHD-01 utilise une interface d'entrée vidéo mini-HDMI. Il est fourni avec un support polyvalent permettant d'autres options d'installation.



L'écran dispose également d'un éclairage RVB adressable qui est compatible avec la plupart des technologies de synchronisation RVB des cartes mères, notamment ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 et ASRock Polychrome RGB SYNC.



Voici les dimensions :







Le BARROW FBEHD-01 utilise un panneau frontal en alliage d'aluminium, disponible en noir et en argent. BARROW n'a pas révélé le prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : Cliquez ICI.



VORTEZ