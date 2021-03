Lexar annonce le nouveau SSD NQ100 2.5" SATA III.



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, a annoncé aujourd'hui le nouveau SSD NQ100 2,5" SATA III (6 Go/s). Le lecteur à état solide NQ100 est une mise à niveau facile pour les utilisateurs qui cherchent à améliorer les performances de leur ordinateur portable ou de bureau. Améliorez les performances de votre système et profitez de démarrages, de transferts de données et de temps de chargement d'applications plus rapides.



Offrant des vitesses de lecture allant jusqu'à 550 Mo/s, le SSD Lexar NQ100 rafraîchira votre ordinateur portable ou de bureau pour une expérience plus rapide. Le SSD NQ100 est également résistant aux chocs et aux vibrations, ce qui le rend plus fiable et plus durable qu'un disque dur classique. Il est également plus frais, plus silencieux et plus économe en énergie que les disques durs traditionnels.











" Lexar s'attache à élargir son portefeuille de SSD et continue à proposer des disques à état solide de haute qualité pour répondre à divers besoins informatiques. Le nouveau SSD NQ100 de Lexar offre aux clients un moyen simple et économique d'améliorer les performances de leur PC, et avec des options de capacité allant de 240 à 960 Go, les utilisateurs peuvent facilement étendre le stockage pour leurs styles de vie axés sur le contenu ", a déclaré Joel Boquiren, directeur général de Lexar. Le SSD NQ100 est disponible ce mois-ci à l'achat en ligne au prix de 30.99 Dollars (240 Go), 52.99 Dollars (480 Go) et 960 Go seront annoncés ultérieurement.



Caractéristiques principales :



- Améliorez les performances de votre ordinateur pour accélérer les démarrages, les transferts de données et le chargement des applications.

- Performances rapides, mise à niveau facile

- Résistant aux chocs et aux vibrations, sans pièces mobiles

- Garantie limitée de trois ans.



Disponibilité :



- Amazon,

- B&H.



Tous les produits conçus par Lexar sont soumis à des tests approfondis dans les laboratoires de qualité de Lexar, qui comptent plus de 1 100 appareils numériques, afin de garantir les performances, la qualité, la compatibilité et la fiabilité. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.techpowerup.com/img/www.lexar.com.



