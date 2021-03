FSP annonce des alimentations de la série Twins PRO dans de nouvelles variantes.



FSP, le premier fabricant mondial d'alimentations, a annoncé le lancement de sa nouvelle alimentation Twins PRO Series. Elle est disponible en trois puissances différentes : 500 W, 700 W et 900 W. La Twins PRO est une alimentation redondante principalement conçue pour les châssis ATX ou PS2 standard. La série Twins PRO ne nécessite pas de support frontal, ce qui en fait une alimentation idéale pour les systèmes de serveurs cloud domestiques ou les systèmes de serveurs web/mail, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises (PME).















Grâce à la protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les pannes de ventilateur, le PSU de la série Twins PRO maintient une alimentation stable à tout moment. Les deux modules de la série Twins PRO partagent la charge pour une efficacité optimale en fonctionnement normal. Cela signifie que les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de la mise hors tension inattendue de leurs serveurs ou PC. En cas de défaillance d'un module, le second module en état de marche prend immédiatement la charge supplémentaire pour garantir la stabilité du système.



Modules intégrés remplaçables à chaud



Le bloc d'alimentation de la série Twins PRO est doté de modules intégrés remplaçables à chaud pour un remplacement rapide et facile des composants défectueux sans avoir à mettre hors tension un système ou un appareil.



Pas d'interruptions avec le dispositif de verrouillage du cordon d'alimentation



Le bloc d'alimentation de la série PRO de Twins est doté d'un dispositif de verrouillage du cordon d'alimentation qui le maintient en place et le protège de toute déconnexion accidentelle. Cela permet d'assurer un fonctionnement stable sans aucune interruption du système.



Logiciel FSP Guardian



Le Twins PRO est fourni avec le logiciel de surveillance et de contrôle FSP Guardian. Lorsque le bloc d'alimentation de la série Twins PRO est connecté, via USB, à un connecteur USB de la carte mère, il utilise le logiciel FSP Guardian pour surveiller l'entrée de puissance, la sortie de puissance, l'efficacité et d'autres enregistrements internes en temps réel, ainsi que pour obtenir des données historiques sur 30 jours.



En outre, dès que l'entrée ou la sortie de puissance dépasse un niveau recommandé, le FSP Guardian affiche immédiatement des informations d'avertissement pour avertir les utilisateurs de l'état actuel du PSU Twins PRO.



Conception modulaire avec câbles en ruban



Les autres caractéristiques du produit Twins PRO comprennent un design de garde d'alarme et un indicateur LED intelligent de l'état de l'alimentation, des câbles plats en ruban (idéal pour les applications avec des problèmes de contraintes d'espace), et une conformité aux normes ATX 12 V et EPS 12 V ainsi qu'à la norme IEC 62368.



Les fiches techniques :



500 W







700 W







900 W







Prix et disponibilité



La série Twins PRO est maintenant disponible dans le monde entier avec un prix de 429.99 Dollars pour 500 W, 549.99 Dollars pour 700 W et 649.99 Dollars pour 900 W.



Pour plus d'informations, consultez les pages consacrées aux produits :



- 500 W : Cliquez ICI,

- 700 W : Cliquez ICI,

- 900 W : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP