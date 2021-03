Cherry lance une nouvelle souris : La MW 4500 Left pour les gauchers.



Cherry Americas, filiale du leader mondial des périphériques de saisie informatique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle souris sans fil, la MW 4500 LEFT. Cette souris ergonomique est conçue avec des caractéristiques fonctionnelles pour les gauchers et constitue un outil optimal pour soulager les poignets au bureau et à la maison.



















Avec la MW 4500 LEFT, CHERRY propose aux gauchers le design ergonomique de haute qualité de la MW 4500. En combinant l'ergonomie et la fonctionnalité, CHERRY a créé une souris bien équilibrée qui offre une utilisation efficace et confortable. Ce nouveau modèle soulage efficacement la tension du poignet et favorise un travail sans fatigue. Plus précisément, la forme spéciale de la souris permet à la main de l'utilisateur de reposer sur le dispositif à un angle de 45 degrés. Il en résulte une posture plus naturelle, ce qui contribue à prévenir les problèmes d'articulation et de tendon.



Haute fonctionnalité grâce à un équipement de première classe



En outre, la souris CHERRY MW 4500 LEFT est dotée d'un capteur optique précis dont la résolution peut être réglée en trois étapes (600, 900 et 1 200 DPI) et comprend un total de six touches disponibles pour la saisie. Deux des touches sont positionnées sur le côté de la souris, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer rapidement et facilement dans leur navigateur avec leurs pouces. La fonction de clic droit/gauche des touches principales peut également être personnalisée sans modifier les paramètres du système, ce qui permet à tous les utilisateurs de trouver une configuration correspondant à leurs préférences personnelles.



Récepteur Nano et affichage de l'état de la batterie



Parmi les autres caractéristiques spéciales de la nouvelle souris sans fil MW 4500 LEFT, citons un nano-récepteur USB qui s'insère dans la partie inférieure de la souris ainsi qu'une LED d'état intégrée au bord inférieur pour informer l'utilisateur du niveau de charge de la batterie.



La CHERRY MW 4500 est disponible auprès du réseau de distribution de la société au prix de détail suggéré de 37.00 Dollars. Pour plus d'informations, veuillez Cliquer ICI.



TECHPOWERUP